Ante nueva exigencia del Anses, comunidades originarias exigen ser atendidos

La implementación de nuevos requerimientos obligatorios por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para quienes deseen iniciar o continuar trámites previsionales genera preocupación en comunidades originarias de la provincia de Formosa. El organismo incorporó recientemente la exigencia de la Certificación Negativa, un documento que, si bien es gratuito y se tramita online, representa un obstáculo para personas sin acceso a internet o dispositivos digitales, especialmente en zonas rurales y vulnerables.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, junto a su equipo de asesores letrados, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de las comunidades originarias La Esperanza y Pozo Molina, representadas por los caciques Luis Osvaldo Caballero y Zaquí Fernández. Ambos líderes expresaron su profunda preocupación por la imposibilidad de sus comunidades para cumplir con las nuevas exigencias, debido a la falta de medios económicos y tecnológicos, y a la gran distancia que los separa de la oficina más cercana de ANSES, ubicada en Las Lomitas, a más de 100 kilómetros.

Los caciques solicitaron formalmente a la Defensoría que interceda ante las autoridades del organismo previsional, con el fin de que se designe personal capacitado para asistir a las aproximadamente 128 familias de La Esperanza y las 47 de Pozo Molina, sumando un total de 186 personas en situación de vulnerabilidad que requieren atención.

Desde la Defensoría del Pueblo se explicó que la Certificación Negativa es un documento de ANSES que acredita que el solicitante no posee empleo registrado, no realiza aportes previsionales, ni percibe beneficios estatales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar, seguro de desempleo o pensión contributiva. También certifica que no está inscripto como monotributista ni posee obra social asociada a una relación laboral. Este certificado tiene una vigencia de 30 días corridos, y su ausencia puede generar demoras o directamente la baja automática de beneficios sociales y previsionales.

Si bien el trámite se realiza de manera gratuita y virtual mediante la página oficial de ANSES o la aplicación “Mi ANSES”, se advirtió que muchas comunidades originarias, como las mencionadas, no cuentan con conectividad ni con dispositivos adecuados para realizarlo, lo que obliga a sus miembros a trasladarse físicamente a los centros urbanos, generando gastos que no pueden afrontar.

El ombudsman provincial aclaró que no todos los beneficiarios están obligados a presentar esta certificación: quedan exceptuados quienes ya perciben una jubilación mínima, una pensión no contributiva o están bajo regímenes especiales con datos automatizados dentro del sistema de ANSES.

Por último, desde la Defensoría del Pueblo de Formosa se informó que todos los interesados en recibir asesoramiento gratuito para gestionar la Certificación Negativa pueden comunicarse a los teléfonos 3704436379, 3704436320, 0800 444 1770 o 3704365924, escribir a los correos denuncia@formosa.gov.ar o depuefor@fibertel.com.ar, o acercarse personalmente a la sede ubicada en Padre Patiño 831, en la ciudad capital.