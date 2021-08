Ante permanentes consultas, aclararon que no existe ningún aumento en las tarifas eléctricas de Refsa

Compartir

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa, ante permanentes consultas al respecto, aclararon que no existe ningún aumento en las tarifas de energía de Refsa,

En ese sentido, el titular del organismo, José Gialluca aclaró que el Gobierno Nacional autorizó subas únicamente en las tarifas de Edenor y Edesur para grandes usuarios del AMBA.

“En atención al gran número de consultas recepcionadas por distintos canales en la sede de la Defensoría del Pueblo, y donde usuarios del servicio de energía eléctrica de Refsa, llamaban para conocer el porcentaje de aumento de este servicio público, se les dejó en claro que en todo el territorio provincial no existe ningún aumento en los valores de la energía eléctrica”, explicó el funcionario.

Señaló que, “todo esto se produce, en parte a las Fake News o noticias falsas que determinados sectores propagan por las redes, más aún en tiempos electorales y por otra parte también existe una confusión de los usuarios, dado que el Gobierno Nacional autorizó subas en las tarifas de Edenor y Edesur, pero solamente para Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDis), que se abastecen directamente de las empresas Edesur y Edenor; manteniéndose el actual nivel tarifario para hogares, comercios y grandes usuarios públicos de salud y educación”.

Detalló que “los otros grandes usuarios son los denominados GUMA, que adquieren la energía en el mercado mayorista, y que ahora no verán modificadas sus tarifas. Es que, los precios de los servicios públicos tienen un impacto muy fuerte sobre el ingreso de todas las familias y esto es como consecuencia de que anteriormente se les reconocieron extraordinarias ganancias a las empresas del sector entre el 2016 – 2019 y por ello, Soledad Manín que se encuentra al frente del ENRE, afirmó que los únicos usuarios que verán incrementadas sus tarifas eléctricas son las grandes empresas e industrias del AMBA”.

