Situación crítica: trabajadores de Godoy tomaron la empresa

Tras 11 meses sin cobrar sus salarios, solo percibiendo el ATP, trabajadores de Godoy decidieron tomar la empresa hasta que se solucione su situación económica y laboral. Tomaron esta decisión luego de realizar una asamblea entre compañeros.

En ese sentido, Diego Figueroa, uno de los delegados de los trabajadores, explicó que “tenemos una incertidumbre total porque hace 11 meses que estamos parados, se cortó el ATP, no hay ningún subsidio de parte del gobierno nacional ni provincial y la verdad es que estamos desesperados, recibimos un aporte de 10 mil pesos que es insignificante para cualquier persona, no nos alcanzó siquiera para pagar las cuentas que no esperan, por eso tomamos la decisión de venir a juntarnos y tomar la empresa, esto se va a agravar si no tenemos respuesta, queremos que se acerquen los dueños o un representante verdadero para dialogar”.

Asimismo contó que “el gerente dijo que el 20 íbamos a tener una respuesta de algo, pero ya estamos en 22 de febrero y no pasa nada, ellos dicen que si el gobierno no les da plata no van a salir, pero nosotros quedamos en el medio y no podemos seguir aguantando, para la empresa se va a poner cada vez peor hasta que lleguemos a un acuerdo razonable para todo el personal. El gerente no sabe nada, no nos dice nada, ya no estamos para aguantar nada, hay compañeros que se sienten mal, se enferman y prácticamente no tenemos para comer”.

De la misma forma aseguró que el gerente de la compañía acudió al lugar, “para decirnos que no toquemos nada porque había cosas de valor y que la empresa ‘de gentileza’ nos entregó 10 mil pesos, es una burla para nosotros, se tuvo que retirar porque no lo dejamos entrar”, dijo.

“Nosotros le dimos un plazo de 48 horas para que nos solucionen el problema mientras tanto vamos a seguir acá, vamos a estar los días que hagan falta hasta recibir una solución”, aseveró.

Seguidamente, el secretario general de UTA Formosa, Diego Mendoza dijo que la medida de fuerza se adoptó tras una asamblea. “Hasta el momento nadie nos da una explicación, estamos a la espera de una solución urgente. Estamos a días de cumplir un año de esta situación y no damos para más, vamos a quedarnos acá hasta tener una solución”, dijo.

“Bajo ningún punto de vista vamos a regalar lo que es nuestro, la empresa nos debe mucho dinero que ha acumulado a lo largo de un año, queremos cobrar todo, pero también trabajar. Lo que necesitamos imperiosamente es que la empresa solucione lo que deba solucionar y deje de tener de rehenes a los trabajadores”, dejó en claro.

“Entendemos que la provincia tiene que poner un granito de arena para que se solucione esto, el equipo La Nueva Godoy de Flecha Bus ha generado una deuda enorme con todos los trabajadores”, expresó.

Aseguró además que “son una los 10 mil pesos que nos dieron desde la empresa, eso no es nada, estamos ahí de que empiecen las clases y hay compañeros que no tienen para comprarles útiles a los hijos, es desesperante la situación y con ese dinero no van a llegar a solucionar nada de esto. La empresa va a seguir tomada hasta que nos den una solución”.

