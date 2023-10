Ante un foco de incendio, recomiendan tomar ciertas medidas para prevenir su propagación

Desde el Plan Provincial de Manejo de Fuego, dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente, recomiendan adoptar medidas ante un foco de incendio en áreas naturales y forestales, como también tomar precauciones para evitarlos.

Estas acciones son necesarias para tener en cuenta ante los diversos incendios activos que se están teniendo en el país, de lo que Formosa no está exenta debido a las altas temperaturas y al déficit hídrico por los que atraviesa la jurisdicción provincial.

“Estamos a la altura del año donde es más probable que con las temperaturas altas, sequía y ciertas conductas humanas se desate un foco de incendio tanto con una colilla de cigarro no apagado o por iniciar fuego en los lugares no habilitados”, se planteó, recordando que “bajo ningún punto de vista se debe iniciar fuego en áreas naturales”.

En ese sentido, se enfatizó: “Cuidemos nuestro medio ambiente, evitando los incendios forestales que destruyen nuestro patrimonio natural. En tus manos esta prevenir”.

Resolución 484/21 de

prevención incendios

forestales

El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) instó a las jurisdicciones locales competentes, al sector privado y a las áreas del Estado nacional a fortalecer las políticas de prevención de incendios forestales, rurales y de interfase.

En función del riesgo extremo de incendios, declaró el estado de emergencia ígnea en todo el territorio nacional por el plazo de 12 meses, a efectos de prevenir y mitigar los daños ambientales, personales y patrimoniales que estos provocan, con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la pre-supresión y el combate de incendios, la restauración las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos.

Recomendaciones

Primeramente, recomiendan mantener libres de vegetación perímetros de las viviendas, alambrados, instalaciones, vehículos y herramientas. Realizar cortafuegos y evitar arrojar materiales encendidos o inflamables, al igual que la quema de basura.

Acatar indicaciones

Resaltaron que si se presenta un incendio, por más pequeño que sea, no se debe intentar apagarlo solo; informarlo y controlar la evolución.

También, acatar las indicaciones de las autoridades en caso de pedido de evacuación, buscando zonas menos provistas de vegetación y procurar caminar siempre en sentido contrario a la dirección del viento.

Tener en cuenta que, para evacuar, hay que cubrirse la boca y la nariz con un paño para no inhalar humo y caminar cerca de aguas abiertas poco profundas (ríos, lagos o lagunas). No volver a un área quemada, ya que los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso.