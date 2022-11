Compartir

En la noche de este martes 8 de noviembre, Coldplay estará dando su último recital de su serie récord en River Plate. Y minutos antes de que los ingleses concretaran su décimo Monumental, en Telenoche (El Trece) se emitió un fragmento de la entrevista que el cantante Chris Martin y el guitarrista Jon Buckland le dieron a Carlos Bebe Contepomi y Juana Viale.

“Hola, encantado, encantada”, saludó Martin a Bebe y Juana. “Bienvenidos a nuestra casa”, le devolvió el periodista. “En realidad, es nuestra casa”, le replicó entre risas el cantante. “Estamos hace tres semanas, acá”, contó la dupla.

“Estamos muy felices acá y la razón por las que queremos dar esta entrevista es para decir ‘gracias’, porque fue un momento muy especial para nosotros. Siempre amamos estar acá, en Argentina, pero esta vez es como un nivel nuevo”, dijo Chris, mitad en inglés, mitad en español.

“En el mundo todo está un poco más loco, por lo que el poder del amor y la felicidad es aun más importante. Y para nosotros como banda cuando tocamos acá, es como cargar el teléfono con energía. Nos da todo lo que necesitamos para ir al resto del mundo”, comparó el cantante al hablar de la importancia de tocar en Argentina. “Lo que hacemos nosotros al estar acá es mostrar cuán grandioso es el público acá, somos un espejo”, agregó.

“Somos como cualquier otro ser humano en el mundo. Necesitamos ese poder de conexión, especialmente después del covid y lo que está pasando en Ucrania, e Irán y muchos otros lugares. Somos muy afortunados de hacer lo que amamos en los lugares que amamos. No sentimos ningún miedos en expresar el amor. Quizás porque ya estamos más viejos. Pero hay algo acá que nos hace sentir vivos”, dijo el cantante respecto al aura que flota en sus recitales.

“En cuanto al estilo de Coldplay, Chris caracterizó: “Algunas veces tocamos rock & roll, otras veces tocamos soft rock. Hace unos meses, cuando tocamos en Londres, Mick Jagger nos dijo: ‘Este es el poder del soft rock’. Creo que tenemos el espíritu del rock & roll, porque ese espíritu es la libertad de expresión y ser realmente vos mismo. Definitivamente tenemos eso. No sé si podemos ser considerados una banda de rock ahora, porque hacemos cosas diferentes. Pero es importante para nosotros que estemos siempre los cuatro.

Acerca de cómo mantienen la química después de tantos años, Jon dijo: “Creo que es amistad, amor y hermandad. Como crecimos juntos, nos dimos cuenta de que lo único que tenemos es a nosotros mismos. tenemos que apreciar eso porque quizás no lo sabíamos al principio. Uno piensa: ‘Estamos acá porque tenemos que ser grandiosos’. Pero ahora es algo más que la amistad, es preocuparse y ayudarnos unos a otros”.

“¿Se involucran en todo lo que pasa en el show, además de la música?”, quiso saber Bebe. “Sí, todo. Nos involucramos los cuatro. Especialmente ahora que la música y lo visual son la misma cosa, con TikTok e Instagram. La música tiene una imagen consigo. Es lo mismo en un concierto. Por ejemplo, tocamos una canción hace tres noches y tratamos de cambiarla. Tocamos la canción y quedamos como: ‘Fue una decisión errada’. Y era una visual errónea, y estábamos tipo: ‘Qué cagada’”, recordó Martin entre risas.

“Cuando empezamos con lo de las pulseras, fue hace diez años. Y fueron diseñadas por un tipo que solía hacer juguetes sexuales. es muy bueno con baterías chicas. Y está loco. Un poco como este, mi hermano Bebe. La misma locura que vos”, dijo Chris sobre el origen de sus características pulseras luminosas y aprovechó para gastarle un chiste a Contepomi.

“Luego dijimos: ‘Necesitamos esto en nuestro show’. Y cada año lo siguen desarrollando. Ahora podemos hacerlas cambiar de colores y formar nuevos patrones. Pero las razones por las que las amamos es porque realmente hacen a cada persona parte del show. Las luces hacen que el show sea de 60 mil personas, no solo de la banda que está tocando. Eso es lo que amamos de esto, ese sentimiento de familia”, agregó. “Y nosotros también vemos un gran show”, complementó el guitarrista.

Respecto al hecho de haber tocado “De música ligera”, de Soda Stereo, Martin dijo: “Esa es la mejor canción del show, sin dudas. No es nuestra, así que es una lección de humildad para nosotros. Porque justo cuando nos estamos sintiendo estrellas de rock, tocamos ese tema y decimos: ‘Bueno, eso suena mejor que todas nuestras canciones’. Y es cierto. El show es increíble, el público y después tocamos esa canción y puuum. Es una lección de humildad, nos pone los pies en la tierra. Además, es una canción fantástica, increíble. Siempre es divertido tocarla”.

“Creo que cuando un cantante muere, especialmente los que fueron muy amados, cuando ya no están, la gente los recuerda de verdad. Es duro, porque nada es permanente y todo fluye, así que eso nos da un empujón extra. Nosotros la hacemos como símbolo de respeto, pero además porque la amamos”, agregó.

“El público es el mejor del universo. Estamos muy agradecidos y no podemos esperar para volver”, dijo Chris. “En marzo van a tocar en Brasil, ¿van a volver para acá?”, quiso saber viale. “No, creo que necesitamos desaparecer por un tiempo”, cerró el cantante entre risas.

