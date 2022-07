Antes de la reunión con Fernández, Batakis convocó a representantes de Desarrollo Productivo, AFIP, ARBA y el Banco Nación

Compartir

La ministra de Economía mantuvo ayer un encuentro con el presidente Alberto Fernández. La semana de agenda de política económica incluye una licitación de deuda en pesos y el primer dato de inflación de su gestión.

La ministra de Economía Silvina Batakis reunió este domingo a parte de su gabinete y amplió la mesa a autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, AFIP, el Banco Nación y ARBA para coordinar medidas de política económica hacia adelante, a una semana de su designación en el Palacio de Hacienda.

Según informó esta tarde el Ministerio de Economía, Batakis sostuvo un encuentro con funcionarios como la titular de AFIP Mercedes Marcó del Pont, el vicepresidente del Banco Nación Federico Sánchez, el gerente de Estudios Económicos de esa entidad Haroldo Montagú y el director de ARBA Cristian Girard. Del equipo de Batakis participaron el secretario de Hacienda Martín Di Bella, el secretario de Comercio Interior Martín Pollera, la viceministra Karina Angeletti y el jefe de gabinete Juan Manuel Pignocco.

El carácter de la reunión sugiere que están en análisis medidas que tienen que ver con la gestión impositiva, por contar con la presencia de la AFIP y, además, ARBA, la agencia de recaudación bonaerense. En sus primeras declaraciones Batakis se declaró a favor de la “solvencia fiscal”, pero tiene ante sí un estrecho desfiladero. La necesidad de mejorar la capacidad de recaudar impuestos, además, está incluido como uno de los ejes de política económica a los que se comprometió el Gobierno en el acuerdo con el FMI.

En una entrevista reciente con Infobae, Girard habló sobre el foco de gestión en “controlar la evasión en los sectores concentrados, con mayor patrimonio y mayor capacidad impositiva” y en “devolver los saldos a favor de los contribuyentes, simplificación y el régimen de Ingresos Brutos Simplificado”, mencionó.

El kirchnerismo, y la vicepresidente en particular, tomaron distancia del ahora exministro en septiembre pasado, tras la derrota del oficialismo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), no votaron a favor del acuerdo con el organismo y rechazan la idea de hacer “ajustes” para cumplir las metas del programa firmado en marzo de este año. Según la vicepresidente, la alta inflación que atraviesa el país no se debe al déficit fiscal sino a la deuda externa y al carácter “bimonetario” de la economía argentina.Batakis ya tuvo una conversación telefónica con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Ambas se comprometieron a “trabajar juntas”. A su vez, Georgieva señaló que la Argentina deberá tomar medidas “dolorosas”. De hecho, el documento del staff técnico del Fondo que aprobó la primera revisión del acuerdo firmado con Guzmán (también suscripto por el presidente del Banco Central Miguel Pesce), señaló explícitamente que para cumplir la meta fiscal de fin de año el Gobierno deberá pasar de un aumento real del gasto de 12,8% en el primer semestre a una caída de 7,8% en el segundo. El documento del Fondo sugirió incluso las áreas a recortar para lograr el objetivo: transferencias a provincias y empresas públicas, subsidios a la energía y el transporte, inversión pública y sistema previsional.

