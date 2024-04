Antes de la reunión con los gobernadores dialoguistas, la Casa Rosada avisa que «sin Ley Bases no hay plata»

El Gobierno rechazó el reclamo del santacruceño Claudio Vidal y plantea que para enviarles recursos Javier Milei necesita que aprueben el proyecto que marca la hoja de ruta de su gestión.

En la previa a la cumbre con los gobernadores de Juntos por el Cambio en la Casa Rosada, el Gobierno buscó fijar una postura en torno a la polémica por los fondos. Tras la advertencia del santacruceño Claudio Vidal, la administración de Javier Milei trazó la estrategia que el ministro del Interior, Guillermo Francos, volcará en la reunión que encabezará con los gobernadores de la oposición dialoguista: «Sin Ley Bases no hay plata, aunque tengamos las mejores intenciones, porque no vamos a tener de dónde repartir».

En Balcarce 50 explican que no se trata de una lógica de látigo o billetera, que implementaron con rigurosidad los gobiernos kirchneristas, sino de una cuestión de escasez de recursos, entre el resonante «No hay plata» que instaló el Presidente en la agenda pública y la meta inamovible del déficit cero que sostiene a rajatabla el mandatario: «Es innegociable y se hace por las buenas o por las malas», repiten cerca del jefe de Estado, que respalda cada una de las medidas que toma el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, mientras espera la aprobación del Congreso de la «Ley Bases», incluido el capítulo fiscal, que redundará en más fondos para las provincias por la restauración del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

El gobernador santacruceño Claudio Vidalcon el presidente Javier Milei. Foto: Oficina PresidenciaEl gobernador santacruceño Claudio Vidalcon el presidente Javier Milei. Foto: Oficina Presidencia

«Si el Gobierno no tiene las herramientas para llevar a cabo su plan económico, no va a haber fondos, pero no sólo para los gobernadores: para nadie. Por eso decimos que si la oposición no nos da esa posiblidad, tenemos que seguir sacando los recursos de donde podemos, como estamos haciendo ahora», explicó a Clarín una voz con despacho en Casa Rosada.

Fue en respuesta a los dichos de Vidal, que durante el fin de semana largo reclamó que «las decisiones que se tomen en Nación no tienen que perjudicar a las provincias».

«Si no hay recursos para mi provincia, en materia de educación, en materia de salud, entendiendo la difícil situación que atraviesa Santa Cruz por el grave problema económico que heredamos, y además por estas medidas de ajuste que aplica Nación sobre mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley Bases y tampoco va a haber Pacto de Mayo para nosotros”.

El análisis que hacen en el Gobierno va a contramano del planteo de Vidal. «Es al revés de lo que plantea Vidal y por suerte muchos gobernadores ya lo entendieron: nosotros tenemos buena voluntad y queremos que a todos nos vaya bien, remarcando que no negociamos el déficit cero y que si no hay recursos no los podemos distribuir. Por eso insistimos -y lo vamos a seguir haciendo- con la idea de que la política se dé cuenta de la importancia de que se apruebe la Ley Bases, que nos va a beneficiar al Estado nacional y a los estados provinciales», argumentó un alto funcionario con diálogo periódico con Milei.

Como expuso Vidal, desde que asumió el 10 de diciembre Milei dispuso un abrupto recorte en las partidas discrecionales -durante el primer bimestre de 2024, cayeron un 91 por ciento en relación al año anterior- y las provincias sólo recibieron el goteo de recursos que establece la ley de Coparticipación Federal, que a su vez se vio disminuido por la caída en la recaudación y la eliminación del Impuesto a las Ganancias que impulsó durante la campaña el ex ministro Sergio Massa, apoyado por buena parte de los gobernadores peronistas que hoy reclaman su restitución.

En el reparto discrecional, el Gobierno sólo hizo algunas excepciones, girando Aportes del Tesoro Nacional ante situaciones especiales, como en el caso de Entre Ríos, Chubut y Corrientes (estos tres por cuestiones de emergencia ambiental), Córdoba y Tucumán.

Con la obra pública frenada a cero, incluso en aquellas con alto porcentaje de avance y financiamiento internacional, el Gobierno también pisó el reparto del Fondo de Incentivo Docente, y programas educativos y de salud.

La última semana, la discusión por los fondos había sumado un nuevo round, cuando los gobernadores alertaron por el supuesto desfinanciamiento de las cajas jubilatorias de 13 provincias que la Casa Rosada rápido salió a desmentir, aclarando que se trata sólo de una reasignación de partidas presupuestarias: «Una vez culminado el proceso de auditoría que se está llevando a cabo a través de la ANSES, el Estado Nacional cumplirá en abonar los montos que correspondan a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación», aseguró un comunicado de la Oficina del Presidente.

La intención fue llevar tranquilidad en la previa a la cita con los diez gobernadores de Juntos por el Cambio, que confirmaron su presencia, incluido el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien tendrá una bilateral previa con Caputo. «Va a haber fondos, pero primero tiene que salir la Ley», remarcan en el Gobierno.