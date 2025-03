Anthony Mackie consolida su fortuna con Marvel y contratos publicitarios

Convertirse en protagonista de una de las franquicias cinematográficas más exitosas del mundo transformó la carrera de Anthony Mackie. Su papel como Sam Wilson en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) impulsó su estatus en la industria y elevó significativamente sus ingresos.

Con Captain America: Brave New World, el actor obtuvo un salario de 10 millones de dólares, cifra que, según Prestige Online, supera su patrimonio neto previo, estimado en 8 millones. Sin embargo, más allá del cine, Mackie fortaleció su economía con contratos publicitarios y otros emprendimientos, consolidándose como una figura influyente en el entretenimiento y los negocios.

El ascenso en Hollywood

y su consolidación en Marvel

Anthony Mackie nació en Nueva Orleans en 1978 y desde niño orientó su formación hacia la actuación. Según Prestige Online, el actor estudió en la Warren Easton Sr High School y en el New Orleans Center for Creative Arts (NOCCA), antes de graduarse en la North Carolina School of the Arts en 1997 y posteriormente asistir a la Juilliard School Drama Division.

De acuerdo con la misma fuente, Mackie inició su trayectoria profesional en el teatro y el cine independiente, con participaciones en producciones como Brother to Brother (2003) y The Hurt Locker (2009). También actuó en películas como Million Dollar Baby y The Manchurian Candidate, donde compartió pantalla con figuras destacadas de la industria.

En 2014, su ingreso al MCU con Captain America: The Winter Soldier marcó un punto de inflexión en su carrera. Según Prestige Online, su personaje, Falcon, se convirtió en una presencia recurrente en la saga con apariciones en Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Captain America: Civil War y las dos últimas entregas de Avengers. En 2021, con la serie The Falcon and the Winter Soldier, Mackie asumió un rol central que preparó el camino para su transformación en el nuevo Capitán América.

El impacto de Marvel en sus finanzas fue notable. Prestige Online detalló que, en sus primeras apariciones, Mackie recibió honorarios moderados, como los 100.000 dólares por Avengers: Age of Ultron.

Sin embargo, su salario creció progresivamente: cobró 4 millones de dólares por Avengers: Infinity War y 475.000 dólares por episodio en The Falcon and the Winter Soldier, lo que representó un total de 2.85 millones de dólares. Con Captain America: Brave New World, su salario ascendió a 10 millones de dólares, lo que según el medio refuerza su posición dentro del MCU.

Diversificación de ingresos:

publicidad y emprendimientos

Además del cine, Mackie encontró en la publicidad una fuente clave de ingresos. Prestige Online señaló que en 2021 protagonizó un anuncio para Hyundai junto a Elizabeth Olsen y Tom Hiddleston como parte de la promoción del modelo Tucson.

Asimismo, antes del estreno de Brave New World, el actor participó en una campaña de American Family Insurance en la que lució su nuevo traje de Capitán América. Según Prestige Online, este spot publicitario superó las 350.000 visualizaciones en apenas tres días en el canal de YouTube de Marvel Entertainment.

Más allá de la pantalla y la publicidad, Mackie incursionó en el mundo empresarial. Según Prestige Online, en 2011 inauguró el bar NoBar en Brooklyn y, tras un éxito inicial, abrió una segunda sede en Williamsburg. Sin embargo, ambos locales cerraron en 2015.

Inversiones inmobiliarias

y estilo de vida

A diferencia de muchas estrellas de Hollywood, Mackie eligió establecerse en Nueva Orleans, su ciudad natal.

Según Prestige Online, el actor posee tres propiedades en la zona: una casa valorada en 783.995 dólares, otra de tres habitaciones estimada en 377.000 dólares y una tercera residencia de casi 1.100 metros cuadrados.

Además, Prestige Online informó que el actor compró un condominio en Brooklyn en 2006 por 370.000 dólares y que en 2017 lo puso en venta por 900.000 dólares. Sin embargo, el inmueble fue retirado del mercado después de 12 días y continúa registrado a su nombre.

Un futuro financiero

en expansión

El medio afirma que, con un contrato millonario en Marvel, una creciente participación en campañas globales y estrategias comerciales diversificadas, Mackie continúa consolidando su fortuna.

Tal y como destacó Prestige Online, su papel en Captain America: Brave New World no solo refuerza su relevancia en el MCU, sino que también marca un punto clave en su estabilidad financiera, con ingresos que se extienden más allá de la gran pantalla.