Antonio Gasalla fue dado de alta, tras su internación por neumonía

Buenas noticias sobre la salud de Antonio Gasalla. Después de permanecer internado durante 11 días en el Sanatorio Otamendi, el humorista fue dado de alta, después de permanecer hospitalizado por un cuadro de neumonía. La información la confirmó su hermano, Carlos Gasalla, a El run run del espectáculo (Crónica TV) en donde habló sobre cómo continuará su recuperación.

“Antonio en el día de hoy fue dado de alta del Sanatorio Otamendi donde estaba internado por su cuadro de neumonía respiratoria. Va a continuar su tratamiento en el geriátrico donde está alojado. Quien confirma la información a este programa hace un rato es Carlos Gasalla, el hombre que lo acompaña”, aseguró Lio Pecoraro en su ciclo.

“Su hermano dice no necesita ningún tipo de asistencia mecánica para ninguna función vital y que sus enfermedades preexistentes continúan presentes , que lo van a acompañar el resto de la vida de Antonio Gasalla. Lo mismo que su cuadro cognitivo porque, lamentablemente, no tiene solución”, detalló el periodista.

Unos días antes Marcelo Polino había adelantado que el alta del humorista era inminente. “Hay buenas noticias dentro de lo mal que está Antonio. Estuvo con una neumonía que pudo superar y con el alta médica que ya tiene, volverá al centro de rehabilitación que estaba”, aseguró el periodista a A la tarde (América).

“El tema cognitivo avanza, no hay una medicina para ello, tiene un tema con el botón gástrico que lo tiene a maltraer. Tiene que alimentarse a través de una sonda. Eso, sumado a una neumonía. Pasó un trance muy difícil. Estamos acompañando a la familia que es de fierro y está todo el tiempo a su lado”, aseguró el conductor de Polino Auténtico.

Sobre el final de charla, el exjurado del Bailando adelantó que Antonio Gasalla “tiene al alta”, aunque todavía no dejó el Otamendi porque se estaba evaluando cómo sería su traslado hacia la residencia donde vive donde es tratado por su demencia senil. “Si no es hoy a la tarde, será en estos días, pero el alta de la neumonía lo tiene”, se sinceró, sobre el estado del actor en una nota que dio el jueves pasado.

Cuando se dio a conocer la internación del capocómico, su hermano llevó tranquilidad sobre cómo se encontraba. “Lo único que te puedo decir es que Antonio se está recuperando lentamente”, señaló, a Socios del espectáculo. “Está mejorando. Así que lo que tenemos que hacer es esperar”, comentó. “Está en manos de buenos médicos. Lo hemos notado con cierta recuperación”, destacó Carlos, quien es la mano derecha del comediante.

Un día antes había hablado Carlos sobre qué le había ocurrido a su hermano. “Está internado desde el día lunes, está perfectamente cuidado y le han hecho un montón de análisis y todavía sigue en observación”, contó al ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Tiene unos problemas pulmonares y tiene problemas de otras cosas que él viene arrastrando de antes y que cuando fue internado primitivamente ante la revisación general le aparecieron cosas que él no se trataba”, detalló sobre Antonio, quien se encuentra en terapia intermedia y respira por sus propios medios. “Hablando con los médicos nos dicen que no es gravísimo, pero hay que atenderlo”, aseguró.

“Tiene un problema de úlcera que no se ha tratado, desde que está internado por el tema cognitivo que tiene, le han encontrado esto y están tratándolo. Es una cosa crónica que se puede atenuar, pero la van manejando. Cuando eso se inflama, se pasa al pulmón cosas que no tiene que ir ahí y se produce una infección”, pormenorizó.

Gasalla fue diagnosticado con demencia senil progresiva en 2019 y su saludo se fue deteriorando poco a poco. “Él está bien. Al principio se tuvo que adaptar al nuevo lugar donde está, pero también el problema cognitivo no lo deja ubicarse. Él es poco consciente de lo que está pasando”, reveló.