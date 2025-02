Anuel AA: «No me enorgullezco de mi pasado, pero tampoco lo niego»

“No me enorgullezco de mi pasado, pero tampoco lo niego. Creo que Dios me ha dado la oportunidad de cambiar mi vida, de dejar atrás el pasado, de ser un mejor hombre”.

Con esas palabras, Anuel AA, el autoproclamado “Dios del trap latino”, resumió el viaje que ha recorrido en los últimos años, en la entrevista con GQ.

Un camino lleno de luces y sombras, de éxito mundial y de tropiezos, de crecimiento personal y nuevas oportunidades.

Desde que irrumpió en la escena con Real Hasta La Muerte en 2018, su carrera ha sido un torbellino. Ha pasado por la cárcel, ha sido objeto de controversias y ha protagonizado múltiples polémicas.

Pero si hay algo que ha caracterizado a Anuel AA, es su capacidad de resurgir. Ahora, en 2025, está a punto de lanzar su quinto álbum de estudio, Real Hasta La Muerte 2, un proyecto que, según él, marcará una nueva etapa en su carrera.

“Estoy muy emocionado por soltar mi nuevo disco. He trabajado muy fuerte para entregarles a mis reales un álbum que va a celebrar la trayectoria que llevamos juntos desde el primer Real Hasta La Muerte“, explicó.

Pero la conversación con GQ va mucho más allá de la música. Anuel habla sobre su crecimiento personal, su rol como padre, su incursión en el mundo del cine y la moda, entro otros temas… Su historia es la de alguien que ha aprendido de sus errores y sigue buscando su verdadero camino.

Un nuevo álbum y

una nueva etapa

en su carrera

La música sigue siendo el centro de la vida de Anuel AA, y su próximo lanzamiento es una prueba de ello. Real Hasta La Muerte 2 es un proyecto con el que busca reconectar con sus raíces musicales y con el público que lo vio crecer.

“El disco tendrá un balance entre temas comerciales, sorpresas no esperadas y temas de la calle que me caracterizan. Contará con invitados especiales y rendirá homenaje a mi primer disco”, adelantó el artista.

En los últimos meses, Anuel ha lanzado varios sencillos que han mantenido la expectación de sus seguidores. Su estrategia es clara: no dejar de sacar música y mantenerse en el radar del público.

“Definitivo que continuarán los sencillos durante el 2025. Hemos trabajado muy fuerte en el estudio para tener mucha música para mis reales y muchas sorpresas también”, aseguró.

Lecciones aprendidas y

el deseo de ser un

mejor hombre

A lo largo de su carrera, Anuel AA ha estado rodeado de controversia. Desde problemas legales hasta enfrentamientos con otros artistas, su vida ha sido un constante ir y venir entre el éxito y la polémica. Sin embargo, en esta entrevista, deja claro que está en un proceso de cambio.

“Antes estaba rodeado de gente que no me sumaba. Te desvían del enfoque, te alejan de la gente que te quiere de verdad. Te hacen perder el norte, y al final, terminas perdiendo tu esencia, tu música y hasta a ti mismo”, confesó.

Para Anuel, el punto de inflexión en su vida fue convertirse en padre. “Ser padre me hizo sentir una responsabilidad que nunca antes había sentido. Entendí que mis acciones tenían consecuencias, no solo para mí, sino para ellos. Quería ser un ejemplo, un modelo a seguir, alguien de quien ellos se sintieran orgullosos”, explicó.

Hoy, con tres hijos y esperando un cuarto, su perspectiva ha cambiado. “Trabajo para que todos mis hijos se sientan orgullosos de su padre, quiero que ellos sepan que los amo, que los valoro, que siempre podrán contar conmigo”, aseguró.

Cine, moda y nuevos

proyectos fuera de

la música

Aunque la música es su prioridad, Anuel AA ha comenzado a explorar otras industrias, como el cine y la moda.

Sobre el cine, confirma que ya está involucrado en proyectos en Hollywood. “Siempre me ha gustado la actuación, meterme en la piel de otros personajes, contar historias a través de la pantalla tal y como lo hago en la música”, dijo.

Además, en el ámbito de la moda, su presencia ha crecido de manera notable. Su colaboración con Reebok y su participación en el mundo del streetwear han sido solo el comienzo. “Este año tenemos en agenda lanzar mi propia marca y seguir explorando el mundo de la moda”, reveló en GQ.

Para Anuel, la moda es una extensión de su identidad artística. “Desde chamaquito me gustaba combinar ropa, crear mi propio estilo, expresar mi personalidad a través de lo que me ponía. Y ahora, poder colaborar con marcas que admiro es un sueño hecho realidad”, comentó.

Relación con España y la polémica de La Velada del Año

A pesar de su tropiezo en La Velada del Año de Ibai Llanos, Anuel AA asegura que su relación con España sigue intacta.

“España es como mi segunda casa, siempre he dicho que es mi lugar favorito de cantar. Hemos creado una relación muy especial”, afirma.

Sobre lo ocurrido con Ibai, aclaró: “Lo que pasó fue un malentendido. Hubo fallas técnicas y las cosas se salieron de control, pero ya hemos hablado y aclarado las cosas”.

El artista también muestra admiración por la escena musical española y menciona a Rosalía, Quevedo y Saiko como algunos de los talentos que sigue de cerca.

“La nueva generación viene fuerte. Hay mucho talento en España y me gustaría colaborar más con ellos”, señaló.