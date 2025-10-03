Anularon dos centros de distribución de estupefacientes

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas anularon puntos de comercialización de estupefacientes en dos allanamientos concretados en el barrio San Luis y en una zona rural de la mencionada localidad.

Durante las investigaciones, los policías establecieron las identidades de los integrantes de una pareja y los posibles sectores de venta de drogas.

Con los elementos de prueba reunidos, la jueza de Instrucción y Correccional Las Lomitas, Dra Gabriela Soledad Plazas ordenó los allanamientos.

Las medidas judiciales se realizaron en la mañana del jueves último, con la colaboración de integrantes del Comando Radioeléctrico Policial y la Comisaría Las Lomitas.

Durante la requisa, la Policía detuvo a un hombre y una mujer, secuestraron envoltorios de marihuana de los que se pueden obtener 83 dosis, dos celulares y una pistola de aire comprimido.

Los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron alojados en distintas celdas de la Unidad Penitencia Provincial N° 3 Mixta.