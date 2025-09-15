Anularon un centro de distribución de drogas

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a dos hombres y una mujer en un procedimiento realizado en el barrio La Floresta de esta ciudad, donde secuestraron cocaína de máxima pureza, marihuana, dinero en efectivo, celulares, una balanza y otros elementos vinculados a la investigación.

Según informaron fuentes policiales, el operativo fue el resultado de varias semanas de pesquisas en torno a la presunta venta de drogas al menudeo que llevaba adelante una pareja en la zona. Durante las tareas de seguimiento, los uniformados interceptaron a un supuesto comprador, a quien en un control de seguridad le encontraron un envoltorio con cocaína en su poder.

Con esos elementos, el caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del juez José Luis Molina, quien ordenó el allanamiento de la vivienda. La medida judicial se llevó adelante con la colaboración del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) y de la Policía Científica.

En el lugar, los investigadores secuestraron cocaína de máxima pureza, de la cual podían obtenerse 61 dosis, y marihuana apta para la preparación de otras 21. Además, incautaron dinero, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial.