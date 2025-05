Anuncian el yacimiento de cobre más grande del mundo en los últimos 30 años

Cuando las compañías más grandes del mundo ponen la mira en un proyecto, se asocian con otros gigantes y buscan capitales por alrededor de u$s 10.000 millones para invertir, no suelen equivocarse.

El anuncio de Vicuña Corp (un joint venture entre las mineras Lundin Mining y BHP para desarrollar los proyectos Filo del Sol y Josemaría) es una muestra de esto.

Acaban de confirmar el mayor descubrimiento de cobre en yacimientos no convencionales de los últimos 30 años y uno de los más grandes de cobre, oro y plata del mundo. Todo en la Argentina, con un nuevo incentivo para desarrollar grandes proyectos mineros como el RIGI y cuando, aun, ninguno de los al menos siete proyectos de cobre en suelo argentino de escala mundial (que demandarán más de u$s 20.000 millones de inversión) avanzaron hacia la producción; y los de oro, están en declive.

El anuncio que formalmente realizó Lundin es igualmente una señal más del potencial minero de la Argentina y la necesidad imperiosa de que proyectos que llevan décadas esperando para producir, dejen de ser una promesa. El propio secretario de Finanzas y Coordinador de Producción, Pablo Quirno, resaltó en la red X el anuncio de la minera acompañado de una frase: «La Argentina será prospera».

Ubicados en San Juan, la proximidad de los proyectos Filo del Sol y Josemaría de Vicuña permite mayores economías de escala, infraestructura compartida y mayor flexibilidad para expansiones graduales, explicó la compañía, lo que les abre un nuevo destino. «El potencial de crecimiento se suma a un aumento significativo en los recursos minerales atribuibles a Lundin Mining, con un incremento del 29% en los recursos de cobre medidos y un aumento del 650% en los recursos de cobre inferidos», sintetizó la empresa en un comunicado.

Josemaría se encuentra en el extremo noroeste de San Juan, en el departamento de Iglesia, a 10 km del límite con Chile, y está hoy en etapa de pre-construcción.

La compañía conjunta explicó que completó una alentadora estimación inicial de recursos minerales para el yacimiento de sulfuros Filo del Sol, una actualización de la estimación de recursos minerales para el yacimiento de óxidos Filo del Sol y una actualización de la estimación de recursos minerales para el yacimiento Josemaría.

«Esta estimación de recursos es un hito clave para Vicuña, la cual avanza significativamente hacia su visión de desarrollar un proyecto integrado», señaló Dave Dicaire, gerente general de Vicuña Corp.

«El próximo paso en el desarrollo del proyecto será la elaboración de un informe técnico integrado que combine los depósitos de Filo del Sol y Josemaría en un solo proyecto. Este informe, que se espera esté listo para el primer trimestre de 2026, será clave para avanzar en la planificación y ejecución del complejo minero. Lundin Mining y su socio BHP buscan generar valor a largo plazo para sus accionistas mediante el desarrollo de este distrito minero de clase mundial», indicó el comunicado.

Entre los aspectos destacados de los recursos minerales de vicuña -como se llama a ambos proyectos-, la firma dijo que se trata de uno de los mayores recursos de cobre, oro y plata del mundo, se ubica entre los 10 primeros en recursos minerales de las minas de cobre de mayor producción del mundo con 13 millones de toneladas de cobre medido e indicado y 25 Mt inferidos.

Dijeron también que contenía oro de 32 millones de onzas (Moz) M&I y 49 Moz inferidos, y plata de 659 Moz M&I y 808 Moz inferidos.

En una presentación a inversores, Lundin especificó que se trata del mayor descubrimiento de cobre en yacimientos no convencionales de los últimos 30 años. Técnicamente, la empresa anunció:

Núcleo de alta ley: Los depósitos Filo del Sol y Josemaría tienen una mineralización significativa de alta ley que podría proporcionar los primeros años de minería.

Núcleo de alto grado Filo del Sol: 606 Mt (M&I) a 1,14% CuEq 2 (0,74% Cu) para metal contenido de 4,5 Mt de cobre, 9,6 Moz de oro y 259 Moz de plata.

Núcleo de alto grado Josemaría cerca de la superficie: 196 Mt (M&I) al 0,73% CuEq 3 (0,50% Cu) para metal contenido de 978 kt de cobre, 2,4 Moz de oro y 11 Moz de plata.

Mineralización de óxido de cobre en superficie: Capa de óxido de lixiviación en pilas de menor intensidad de capital en Filo del Sol de 434 Mt (M&I) a 0,34% de cobre (1,5 Mt), 0,28 g/t de oro (3,9 Moz) y 2,5 g/t de plata (35 Moz).

Óxidos de alto grado de Filo del Sol: 181 Mt (M&I) a 1,05% CuEq 4 (0,50% Cu) para metal contenido de 911 kt de cobre, 2,3 Moz de oro y 230 Moz de plata.

Claro potencial de expansión : La perforación en Filo del Sol tocó fondo en la mineralización y está abierta en profundidad, mientras que la perforación en la zona Flamenco aproximadamente a 2 km al sur ha interceptado mineralización más allá de los límites de la cubierta del pozo de recursos actual.

Jack Lundin , presidente y director ejecutivo de la firma que lleva su apellido, comentó: «Filo del Sol ha sido uno de los descubrimientos de yacimientos más significativos de los últimos 30 años y una experiencia increíble para todos los involucrados. El recurso mineral inicial ha resaltado el potencial para uno de los proyectos de cobre a cielo abierto sin desarrollar de mayor ley del mundo y uno de los mayores recursos de oro y plata a nivel mundial. Filo del Sol y el distrito de Vicuña están listos para convertirse en un yacimiento de clase mundial».

El informe técnico integrado que delineará un proyecto conjunto está previsto para completarse en el primer trimestre de 2026.