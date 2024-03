Anuncian penas de prisión para los piqueteros y ampliación de facultades de Fuerzas Armadas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Luis Petri, su par de Defensa, anunciaron hoy un paquete de leyes que, entre sus aspectos más importantes, contempla aplicar penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos. Las medidas también incluyen nuevas facultades para las Fuerzas Armadas a través de una modificación de la Ley de Seguridad Interior.

Desde la Casa Rosada y en una conferencia conjunta, Bullrich y Petri dieron detalles de la serie de iniciativas que será remitida la semana próxima al Congreso para su aprobación.

“Estamos impulsando en el Congreso Nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante determinados supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”, aseguró Petri.

El ministro de Defensa ya había adelantado parte del anuncio en Rosario, donde encabezó un operativo desplegado por el Gobierno en el marco del combate contra la violencia narco en esa ciudad santafesina.

Petri indicó que “cuando se decida su intervención (las Fuerzas Armadas) van a poder equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir y para posibilitar realizar tareas de prevención que garanticen la vida la paz de todos los argentinos”.

Al respecto, consideró “imprescindible” el trabajo coordinado de los tres poderes del Estado en la lucha contra las bandas de narcotráfico para impulsar investigaciones criminales complejas y endurecer las penas. “Las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar tareas de operación interior, patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos debiendo dar intervención al juez y fiscal para dar garantías”, explicó el ministro.

El funcionario señaló que las Fuerzas Armadas tendrán la posibilidad de usar los medios coercitivos que están contemplados en el accionar de las fuerzas de seguridad. De todos modos, alertó que “no se usarán para delitos comunes. Si no en actos de terrorismo y con anuencia del gobernador en cuestión”.

Bullrich, en tanto, apuntó contra los piqueteros. “Proponemos aumento de penas para quienes organicen manifestaciones, cortes de calles, obliguen a gente a que participen bajo promesa de amenazas”, anunció. En ese sentido, se refirió a la reforma del artículo 194 del Código Penal, para poder condenar a los organizadores de las protestas callejeras y que “obliguen a la gente a que participen bajo promesa de amenazas”.

Además, se refirió a otras modificaciones para enviar al Parlamento, como la instrumentación de la Ley Antimafia o contra organizaciones criminales. “El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una organización y que son los que cometen distinto tipo de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, apuntó la ministra.

Para aclarar los términos de estos cambios, definió a una organización criminal como “una organización que tiene en vilo a una zona o a un barrio y allí ya no rigen las leyes de la nación, sino las leyes de este grupo narco o lo que fuera”.

Entre los puntos que va incluir esa norma se incluyen “permitir detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia”.

La ministra de Seguridad de la Nación también habló de los cambios en el registro de ADN: “Hoy en Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales. (A partir de ahora) Cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”.

En una suerte de búsqueda de apoyo del Congreso, Bullrich dijo que “vamos a trabajar con todos los senadores y diputados. Argentina quiere salir de la situación en la que estamos. Estos proyectos son para cuidar a la sociedad. ¿Quién no va a acompañar esto? ¿Quién va a quedar del lado de los delincuentes?”.