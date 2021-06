Anuncian un acuerdo con el Club de Paris para extender plazos y no caer en default

Compartir

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que el Gobierno alcanzó un entendimiento con el Club de París para implementar “un puente de tiempo” hasta el 31 de marzo de 2022 para no caer en default y la puesta en marcha de un conjunto de pagos de alrededor de US$430 millones a lo largo de un período de ocho meses.

“Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo que nos permita no tener que enfrentar una situación de incumplimiento o default el día 31 de julio de este año”, dijo Guzmán en una conferencia de prensa.

Agregó que “en el período de 8 meses, en lugar de hacerse frente a los aproximadamente 2.400 millones de dólares programados, se hará frente a un conjunto de pagos que sumarán alrededor de 430 millones de dólares”, lo cual “implica un alivio financiero para la Argentina de 2.000 millones de dólares entre ahora y el 31 de marzo”.

Guzmán adelantó que el primer pago sería “el 31 de julio y un segundo será el año próximo”, en el marco de “un esquema de pagos proporcionales” que serán “a cuenta de capital” de la deuda total, detalló el ministro.

El titular del Palacio de Hacienda precisó que los US$ 430 millones que el país abonará al Club de París a lo largo de los ocho próximos meses, no consistirán en un anticipo de deuda de la deuda total -como trascendió inicialmente-, sino que lo que se acordó es un esquema de pagos proporcionales que comenzará a hacerse efectivo el 31 de julio de este año, bajo el formato de pago “a cuenta del capital”.

“En ocho meses en lugar de hacer frente a los aproximadamente US$ 2400 millones se hará a un conjunto de pagos que sumarán aproximadamente US$ 430 millones de dolares”, dijo Guzmán, en referencia a que el Club de París es un club de acreedores al que la Argentina le “debe a 16 países y a 40 agencias internacionales”.

Estos detalles quedarán plasmados en un decreto que aún está en proceso de elaboración, manifestó el funcionario. “En definitiva, -continuó Guzmán-, se pagan 2000 millones de dólares menos que los que estaban programados para 2021 y los pagos que se hacen se realizan a cuenta del capital”, precisó.

Luego, una vez que tengamos un acuerdo con el FMI se retomarán conversaciones con el Club de París para buscar una reestructuracion que permita crear las “bases estructurales de cuál va a ser la relación entre la Argentina y el Club de París”, se explayó Guzmán.

Antes del acuerdo anunciado hoy, Argentina debía pagar una suma total de 2.430 millones de dólares con los acreedores del Club de París, y el plazo final para hacerlo era el 31 de julio próximo.

Según Guzmán, “pagar esa cantidad -por la totalidad de la deuda de 2430 millones de dólares- hubiese sido un golpe a las reservas internacionales y por lo tanto hubiese generado más inestabilidad cambiaria y más inestabilidad macroeconómica”.

“Luego de negociaciones constructivas, se ha llegado a este entendimiento que consiste en que Argentina tendrá tiempo hasta el 31 de marzo de 2022 para resolver una reestructuración más permanente con el Club de París”, abonando sólo una parte menor de dicha deuda, dijo el ministro.

Asimismo, Guzmán explicó que “Argentina continuará haciendo esfuerzos para llegar a un entendimiento con el FMI que nos permita refinanciar el sotck de deuda de 45.000 millones de dólares que el gobierno de Juntos por el Cambio tomó entre 2018 y 2019 que no fueron utilizados para aumentar la capacidad productiva de la economía; fueron utilizados en una parte a pagar deudas insostenibles a los acreedores privados y otra parte para financiar la salida de capitales de la Argentina”, consideró.

Respecto a las conversaciones existentes con el FMI, Guzmán anticipó que “las negociaciones presenciales continuarán durante la cumbre de ministros de Economía del G20”, que tendrán lugar en Venecia entre el 9 y el 10 de julio próximos.

El ministro también recordó que las revisiones a los países en el marco del Artículo IV del FMI fueron suspendidas por el organismo, a raíz de la pandemia.

“Continuaremos trabajando de forma constructiva con el FMI; este horizonte nos da mayor certidumbre, la fecha de 31 de marzo de 2022 no quiere decir que condicione la fecha de un acuerdo con el FMI, nuestro objetivo es tener un buen acuerdo, cuanto antes mejor, pero la prioridad es que sea bueno”, recalcó Guzmán.

Por último, Guzmán precisó que “hay un punto particular en las negociaciones con el FMI, el tema de sobrecargos de intereses”, donde se está negociando en el marco del G20 y la Junta de Gobernadores del FMI “primero suspender y luego revisar esa política, que es un costo adicional a países que tienen préstamos por encima de cierto umbral, y para que el frente de países medios enfrente condiciones más comprensibles para lidiar con estas circunstancias a raíz de la pandemia”.

