Anuncian vuelta a la presencialidad escolar plena en Santiago del Estero

A partir del próximo lunes 6 de septiembre vuelve la presencialidad escolar plena en Santiago del Estero, como así también a partir de este miércoles se amplían las reuniones sociales y el aforo de distintas actividades, según resolvió el Comité de Emergencia de la provincia, tras una reunión encabezada por el gobernador Gerardo Zamora.

“A partir del 6 de septiembre iremos haciendo un regreso progresivo en la medida que las instituciones, durante esta semana se vayan preparando y estén en condiciones de cumplir” con las nuevas modificaciones al protocolo existente, dijo hoy la ministra de Educación, Mariela Nassif, en declaraciones a la prensa.

En ese sentido detalló que en una primera instancia se analizará la situación de cada escuela para aplicar las modificaciones que se aprobaron días pasados en la reunión del Consejo Federal de Educación, en la que estuvo presente Santiago del Estero.

Una de las primeras modificaciones, según indicó, será el distanciamiento entre alumnos dentro del aula, que ahora buscarán que sea de 0,90 centímetros y que siempre haya una ventilación cruzada, mientras que se mantiene la distancia de 2 metros entre el docente y el estudiante.

Este “fue un tema importante tratado en el Comité, y en razón a los números y situación epidemiológica que estamos viviendo es que se planteó este nuevo avance e implementación de las modificaciones en el protocolo”, remarcó.

“Por supuesto siempre con mucho cuidado, cumpliendo siempre con los protocolos, porque sabemos que aún la pandemia no nos ha abandonado, entonces debemos seguir siendo cuidadosos en cada medida que tomemos”, remarcó Nassif.

A la vez aclaró que “no es un presencialidad completa en todos los niveles y modalidades solo en aquellas instituciones que puedan ir cumpliendo con estas condiciones que han sido trabajado por los equipos técnicos de la Nación de Educación y Salud”.

Por último pidió “responsabilidad”, porque “la pandemia no ha finalizado” y “buscamos que los chicos tengan presencialidad en función de las necesidades que el año nos demanda, tratando de ser razonables en cada situación y pidiendo acompañamiento de las autoridades”.

En la reunión del COE, anoche, se resolvió además a partir de este miércoles 1 de septiembre la ampliación del horario de circulación para todos los días de la semana de 6 a 2 de la madrugada.

Estarán permitidas las reuniones familiares y sociales hasta 10 personas “en domicilios particulares y hasta 20 personas, si ese ámbito privado es al aire libre”.

Asimismo indicaron que estarán “permitidas las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre, hasta 100 personas (manteniendo distancia de 2 metros y las demás medidas preventivas)” y los transportes urbanos de colectivos podrán circular con pasajeros parados en un número no mayor a 12 personas.

Otras de las medidas es que estarán permitidas las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales y deportivas, solo con un máximo del 70% del aforo de la capacidad autorizada en espacios cerrados.

