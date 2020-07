Anunciaron la cancelación de la temporada del rugby de siete

Compartir

La World Rugby junto a las asociaciones miembro y a los sponsors anunció la cancelación de las cuatro etapas restantes del Circuito Mundial: Londres, París, Hong Kong y Singapur. De esta manera, dio por terminada la actual temporada 2019/20, que se había iniciado en Dubai en diciembre de 2019 y tuvo el 8 de marzo el último día de competencia en Vancouver, Canadá.

Los Pumas Seven finalizaron en la novena posición, mientras que el primer puesto quedó para los All Blacks, que no lograban el título desde 2014.

A su vez, con la reprogramación de los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021, World Rugby decidió considerar los resultados de la temporada 2020/21 para el sorteo. Cabe recordar que el seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora ya se había clasificado en 2019 tras obtener el oro en los Juegos Panamericanos de Lima.

Hasta el momento no se brindó información acerca de cómo se implementará la próxima temporada, el calendario y los detalles de cada una de las etapas.