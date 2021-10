Anunciaron nuevas jornadas de vacunación para la ciudad capital y el interior provincial

Compartir

Linkedin Print

Sumándose a las jornadas de vacunación previstas para el mes de octubre, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, anunció nuevas fechas para la aplicación de primeras y segundas dosis tanto en la ciudad capital como en localidades del interior.

En ese sentido, el día viernes 22 en la ciudad de Formosa recibirán la segunda dosis de las vacunas Sinopharm y Sputnik V quienes se hayan aplicado la primera dosis de estas vacunas hasta el 1 de octubre inclusive.

Por su parte, el día sábado 23 de octubre, estarán recibiendo la primera dosis de la vacuna Sinopharm los niños de 5 a 11 años residentes en las localidades de Buena Vista, El Espinillo, Sub Tte. Masaferro “Loro Cué”, Villa Real, Soldado Heriberto Dávalos “Apayerey”, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, Misión Tacaaglé, Portón Negro, General Manuel Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoik.

Asimismo, podrán completar su esquema de vacunación con la segunda dosis de la vacuna Pfizer los adolescentes de 12 a 17 años que se hayan aplicado la primera dosis de la vacuna Moderna hasta el día 23 de septiembre inclusive.

Durante la misma jornada en estas localidades, estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna Astrazeneca quienes hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el 22 de septiembre inclusive y también recibirán la segunda dosis de las vacunas Sinopharm y Sputnik V, quienes hayan recibido la primera dosis de estas vacunas hasta el 29 de septiembre inclusive.

Por otro lado, el domingo 24 de octubre estarán recibiendo la primera dosis de la vacuna Sinopharm los niños de 5 a 11 años residentes en las localidades de Riacho He Hé, La Frontera, Loma Hermosa, El Recodo, Siete Palmas, Laguna Blanca, Colonia La Primavera, Colonia José M. Paz, Laguna Naineck, Villa Lucero, San Juan, Palma Sola y El Paraíso.

También podrán completar su esquema de vacunación con la segunda dosis de la vacuna Pfizer los adolescentes de 12 a 17 años, que se hayan aplicado la primera dosis de la vacuna Moderna hasta el día 22 de septiembre inclusive.

Al mismo tiempo, ese domingo en los mismos lugares, estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna Astrazeneca quienes se hayan aplicado la primera dosis de esta vacuna hasta el 23 de septiembre inclusive, y también recibirán la segunda dosis de las vacunas Sinopharm y Sputnik V, quienes se hayan aplicado la primera dosis de estas vacunas hasta el 30 de septiembre inclusive.

En todas las localidades donde se llevará adelante la campaña de vacunación los días 23 y 24 de octubre, podrán acercarse para recibir la vacuna contra el COVID19 aquellos adolescentes de 12 a 17 años que aún tengan pendiente la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer, así como aquellas personas de 18 años en adelante que aún no se hayan vacunado.

Las jornadas se realizarán en los horarios y establecimientos que oportunamente serán informados.

Compartir

Linkedin Print