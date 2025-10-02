ANUNCIOS OFICIALES DE AUMENTO SALARIAL, FUERON REPLICADOS EN MUNICIPIO DE EL COLORADO



EL COLORADO. Durante la mañana del día de hoy jueves, la comunidad formoseña siguió atenta la transmisión del mensaje del Gobernador Gildo Insfrán, durante el cual se anunció un aumento salarial del 10% para los estatales provinciales, con lo que el mínimo de bolsillo llegará a los $880.000.

Para el escalafón docente, se fija un nuevo punto índice de 1463, 96,43,97, con idéntico sentido a la novedad salarial, se acordó el aumento del 10% en el Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad Provincial, sobre los valores que se percibirán al mes de febrero.

Brignole se adhirió en los mismos términos

Apenas concluida la conferencia donde se hicieran los anuncios, el Intendente de la Municipalidad de El Colorado, fue tal vez el primero de los mandatarios comunales que se adhirió a los anuncios de aumentos en las mismas condiciones, para el caso de los empleados municipales de esta ciudad.

Brignole utilizó sus redes sociales para anunciar instantes después de escuchar al Gobernador de la Provincia, en el cual, dirigiéndose a los trabajadores municipales de esta ciudad, afirmando: “quiero decirles tanto a los empleados del Poder Ejecutivo Comunal y del Legislativo Comunal, con quien ya hemos estado hablando, para anunciar que nos vamos adherir al aumento del 10% de incremento salarial, tomando como base el mes de febrero”.