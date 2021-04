APA confirmó 10 casos de Covid-19: todos se registraron en la casa central

Compartir

Tras la detección de casos positivos de coronavirus en la casa central del Autoservicio Pájaro Azul -APA- Carlos Méndez, gerente del lugar, dijo al Grupo de Medios TVO que “llegamos a los diez, el primero saltó el día domingo. Automáticamente a la noche cerramos dos horas antes para hacer una sanitización completa”.

“Por otro lado, el lunes y el martes clausuramos los depósitos, no se recibió mercadería ni se distribuye, solamente los perecederos a las sucursales”, agregó el mismo.

Reconoció que actualmente se encuentran realizando estudios a todo el personal y que “en las sucursales no hubo ningún tipo de problema con nadie, todos los casos son de la casa central”.

Seguidamente, Méndez fue consultado si es que el APA central se encuentra atendiendo al público, donde respondió que sí ya que “no cerró nunca. Sanitizamos el lugar día de por medio”.

Asimismo, agregó que se encuentra “aislado” y que “me hice el estudio el día domingo, el lunes a la tarde me dieron el resultado que fue negativo, pero de igual manera tengo que quedarme en casa hasta hacerme un segundo estudio. Estoy cuidándome, no tengo ningún síntoma, espero que el próximo resultado también sea negativo”.

El empresario agregó que “estamos viviendo una situación muy compleja para todos” y lamentó que “el sector gubernamental no haya realizado ningún llamado para ver cómo se podrían solucionar los inconvenientes. Nosotros contamos con 300 empleados y queremos cuidarlos como cuidamos a todo el mundo”.

Añadió entonces que era necesario que el Gobierno prevea un “protocolo de acción” para casos positivos en supermercados grandes de Formosa ya que “esto no solo nos pasó a nosotros, sucedió en Cáceres, Walmart, Mbarette, etc. Casos van a haber en todos lados, deberían establecer un protocolo para saber qué hacer, nos pega muy mal la situación y hay gente que se dedica a subir información de todo tipo a las redes sociales, pareciera que es malo que nos ocurra a nosotros. Tenemos 300 familias a las que damos trabajo y que viven en Formosa”.

“Salieron a decir que hay casos en todas las sucursales de APA, lo cual es totalmente mentira, lo dicen para hacer maldad con la gente que invierte y confía en la provincia; sinceramente estas cosas molestan”, cerró diciendo notablemente indignado Méndez.

