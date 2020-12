Apareció con vida la joven secuestrada en Capitán Sarmiento

Compartir

Apareció Cecilia Barroso, la joven de 22 años que habría sido secuestrada este martes a la tarde y cuya foto había sido publicada en facebook junto a una grave amenaza de los supuestos captores. La víctima se encuentra en el hospital San Carlos de esa localidad y está fuera de peligro.

Barroso fue encontrada en la noche del martes cerca del puente fierro, ruta 8, en una zona rural, con las manos atadas sus manos.Según contó el director del hospital municipal la joven recibió un golpes en la caras que le dejaron lesiones leves.

“Ella dice que fue atacada desde atrás con un golpe de puño que le hizo perder la conciencia y que no sabe el motivo. A las 21 horas entró en el hospital. No presenta heridas de gravedad y no fue abusada”, dijo el profesional.

En horas de la tarde los secuestradores habían posteado imágenes y un video de la joven secuestrada y amordazada en un maizal en su propio facebook con el texto: “En una hora en el puente de fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. ¿Qué te pensaste, que no te iba a encontrar? Mirá lo que me encontré yo”.

Tras la aparición del mensaje extorsivo la cuenta se desactivó y en el mismo momento también se apagó el celular de la joven para que no pudieran localizarla. La familia de la victima hizo la denuncia y hubo un enorme despliegue policial para encontrarla.

