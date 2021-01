APDH repudió detención de las concejales Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz e instó al gobierno provincial a “preservar el estado de derecho”

Compartir

Tras la detención de las concejales capitalinas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, APDH Regional Formosa repudiaron el hecho enfáticamente e instaron al gobierno provincial a “preservar el estado de derecho”.

Indicaron que preocupa y alerta el creciente accionar violento de la Policía “tanto en estas dos detenciones, como así también en otras anteriormente repudiadas. La violencia institucional es un camino que no condice con las prácticas democráticas, más aún en condiciones de vulnerabilidad social por una pandemia”.

Seguidamente instaron al gobierno provincial a “preservar el estado de derecho” dado que “las medidas de seguridad sanitaria no deben entrar en contradicción con la dignidad de las personas. Los argumentos legales, no pueden ser un pretexto para privar de la libertad a un ciudadano. Si la acción de protesta no altera ni pone en peligro la salud colectiva no se justifica detención alguna”.

“Sugerimos atender las recomendaciones del Comité de ética y ddhh ‘la urgencia y la emergencia no son razones para olvidar, en pos de la prevención e incluso del tratamiento, el carácter de libre de las personas ni su autonomía. Toda limitación de esas libertades debe ser justificada públicamente y con la debida transparencia y, en lo posible, con aprobación social, explicando que las restricciones que se tomen son proporcionales a la amenaza y únicamente deben ser asumidas en la medida de que sean necesarias para prevenir o contrarrestar un daño previsible'”.

