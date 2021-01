APDH repudió la detención de concejales e instó al Gobierno a “preservar el estado de derecho”

Compartir

Tras la detención de las concejales capitalinas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH- Regional Formosa repudiaron el hecho enfáticamente e instaron al gobierno provincial a “preservar el estado de derecho”.

Indicaron que preocupa y alerta el creciente accionar violento de la Policía “tanto en estas dos detenciones, como así también en otras anteriormente repudiadas. La violencia institucional es un camino que no condice con las prácticas democráticas, más aún en condiciones de vulnerabilidad social por una pandemia”.

Seguidamente instaron al gobierno provincial a “preservar el estado de derecho” dado que “las medidas de seguridad sanitaria no deben entrar en contradicción con la dignidad de las personas. Los argumentos legales, no pueden ser un pretexto para privar de la libertad a un ciudadano. Si la acción de protesta no altera ni pone en peligro la salud colectiva no se justifica detención alguna”.

“Sugerimos atender las recomendaciones del Comité de ética y ddhh ‘la urgencia y la emergencia no son razones para olvidar, en pos de la prevención e incluso del tratamiento, el carácter de libre de las personas ni su autonomía. Toda limitación de esas libertades debe ser justificada públicamente y con la debida transparencia y, en lo posible, con aprobación social, explicando que las restricciones que se tomen son proporcionales a la amenaza y únicamente deben ser asumidas en la medida de que sean necesarias para prevenir o contrarrestar un daño previsible'”.

UAL Formosa

Por otro lado, el referente provincial de Unión Alfonsinista de Formosa, Carlos Toloza, repudió la privación ilegal de la libertad de las concejales.

“Una vez más el régimen stronista que domina Formosa ha demostrado sus garras para detener a dos valientes mujeres formoseñas que reclaman y exigen el respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos formoseños, violados permanentemente y en flagrancia”, expresó el dirigente radical.

Y continuó: “las mujeres presas, que han sufridos asimismo violencia policial de género al momento de la detención ilegal, son genuinas. Legítimas y legales representantes del pueblo de la ciudad, electas por el voto popular, y no estaban haciendo otra cosa que cumplir con el mandato de representación que les dimos en las urnas, protegidas por la Constitución Nacional y Provincial, violadas una vez más”.

Así mismo Toloza repudió el apresamiento de 15 aborígenes wichí del Departamento Ramón Lista y el encarcelamiento que padecen en la Comisaría Segunda de la ciudad de Formosa, entre los cuales hay un maestro de grado aborigen, que volvió con su título a su comunidad, como también el apresamiento de 4 mujeres wichi del barrio Obrero de Ingeniero Juárez detenidas en Las Lomitas, a 500 y 200 kilómetros de sus familias.

El radical aseguró que “somos miles los formoseños que no tenemos miedo y que estamos dispuestos a luchar por nuestras libertades y derechos humanos siempre, por más que manden las patotas policiales y los garroteros parapoliciales no nos van a asustar ni a amedrentar, la razón y la ley, la democracia y el estado de derecho nos protegen”.

“El pueblo encarcelado en los CAS y en los CAP maltratado y herido en su dignidad es el que pide a gritos justicia y libertad, lo vemos por centenares en audios y videos que suben a las redes desde sus prisiones de confinamiento obligatorio, forzado e ilegal, la dirigencia sólo responde como debe y está obligada a hacerlo, a ese llamado y clamor del pueblo encerrado en lugares de espanto y vejaciones”, manifestó Toloza.

Finalmente pidió “la liberación inmediata de todos los detenidos y la anulación judicial de todas las causas iniciadas por la policía provincial” y agregó que “ahora queremos ver la actuación de los señores jueces de la justicia formoseña”.

Martín Hernández

De la misma forma, el presidente de la Unión Cívica Radical provincial, Martin Hernández dijo al Grupo de Medios TVO que “nos encontramos con el desborde institucional, el desborde de violencia, de violación de los derechos humanos, uno ve esto en los centros de alojamientos y lógicamente se materializa en acciones de atropellos y abusos”.

“Creo que es un gobierno desbordado por la violencia, que está perdido en ese abuso del poder”, lamentó.

“Ojalá sea una bisagra institucional en la provincia, que todos los formoseños nos demos cuenta qué estamos viviendo y qué estamos padeciendo”, aseveró Hernández.

Fabián Olivera

“Solamente en Formosa pueden pasar estas cosas; estábamos acompañando a un grupo de familiares de personas que están en la escuela 18. Creo que pase esto en plena democracia es angustiante y triste”, aseveró el concejal capitalino Fabián Olivera.

Expresó asimismo que “evidentemente molesta el reclamo, porque era netamente pacifico, con ollas y aplauso. Detuvieron a una concejal mujer, empujándola, se trató de un acto de cobardía y la verdad que es totalmente repudiable”.

“Detenernos por acompañar un reclamo es insólito. Pueden decir lo que quieran ahora, pero la realidad está a la vista. Detenerla de la manera que lo hicieron estuvo mal, creo que al Ministro González se le salió la cadena”, insistió finalmente.

