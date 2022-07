Apelan a la responsabilidad social ante el aumento de casos de COVID-19

Compartir

La doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología, insistió en la importancia de que la población complete sus esquemas de vacunación, se aplique las dosis de refuerzo y cumpla las medidas sanitarias.

Enfatizó que ante el aumento de casos “tenemos que colaborar entre todos, ya sea completando los esquemas de vacunación y cumpliendo las medidas preventivas”.

Y remarcó que así debe ser “si queremos que esta nueva ola que estamos transitando la podamos pasar en forma tranquila, como más o menos tuvimos la ola en enero, donde si bien hubo una gran cantidad de personas infectadas, no así de internados y fallecidos con respecto al año anterior”.

En ese sentido, apeló a “la responsabilidad social de cada uno”, ya que “las medidas sanitarias tienen un impacto colectivo, no son solamente para nosotros, sino para todo nuestro entorno”.

Precisó que “hay 2141 casos activos de coronavirus en toda la provincia, donde el mayor porcentaje, arriba del 80%, lo tenemos en la ciudad capital, con 1840 casos”.

Y sobre el brote, abundó explicando que “si bien comenzó en la capital, se fue propagando y en la semana anterior ya se diseminó en varias localidades del interior”.

Consultada sobre las medidas de cuidado personal, advirtió que “estamos viendo que en general todas, no sólo el barbijo, sino también la distancia, el lavado frecuente de manos y no compartir el mate o el tereré, fundamentalmente en los días que no se trabaja, la gente está sin barbijo y compartiendo rondas de mate o tereré”.

“Esas medidas son las que hay que mantener”, recalcó, acentuando además que “instamos a la población a que complete sus esquemas de vacunación, lo cual es muy importante, ya que con eso vamos a evitar o disminuir fuertemente la cantidad de personas internadas o que necesiten un respirador, al igual que los fallecimientos”.

No obstante, marcó que “con las vacunas no impedimos la infección; para poder cortar la cadena de transmisión necesitamos fundamentalmente de dos factores: cumplir con las medidas sanitarias, porque estamos viendo que están bastante relajadas en todo el país y Formosa no escapa a esa realidad, y además que ante los primeros síntomas la gente vaya a hisoparse”.

Aseveró que “es muy importante tener el diagnóstico confirmado porque de esa manera la persona se va a aislar”, esclareciendo que “aunque tenga síntomas leves o no los tenga, igual está contagiando”, culminó.

