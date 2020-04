Apertura de frontera: en Formosa los argentinos podrán ingresar por Loyola

Compartir

En una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, el Ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Abel González, aseguró que el control de las fronteras es exclusivo y excluyente del Gobierno Nacional, por lo cual, la responsabilidad recae sobre las fuerzas de seguridad federales y los organismos de Nación que intervienen, como ser Aduana, Migraciones, entre otras.

«Ayer (martes) hubo un medio nacional, medio hegemónico y que acostumbra a hacer todo negativo, que de una manera absolutamente temeraria acusó a Formosa de que deja pasar personas por la frontera, la verdad eso demuestra la absoluta ignorancia de la cuestión por parte de ese periodista que lo hace de mala fe», aclaró.

En ese sentido, explicó que en relación a la apertura de fronteras paulatina que anunció el Ministerio del Interior de la Nación, será exclusivo para el ingreso de argentinos al país, en un número de 500 por día, con el operativo a cargo del Gobierno Nacional.

«Fuera del ámbito aduanero, la provincia tiene montado en Loyola, que es el único punto habilitado en Formosa para esta apertura regulada de fronteras, un puesto conjunto de control sanitario de seguridad», indicó.

Y expuso: «Aquella persona que ingresa al territorio argentino y deba circular por Formosa para salir del mismo, lo podrá hacer sin ningún inconveniente y vamos a controlar su circulación hasta que salga».

Del mismo modo, González argumentó, que quienes ingresen por el paso fronterizo de Loyola y acrediten su domicilio en la provincia, deberán pasar por el protocolo sanitario provincial, que implica controles en el puesto conjunto de sanidad, el interrogatorio previsto para todos los casos de ingreso y se les acompañará hasta Clorinda, donde se determinarán las medidas sanitarias que deberán cumplir bajo notificación fehaciente.

«No vamos a permitir poner en riesgo a nuestra población, estamos evaluando otro tipo de medidas con relación a estos casos que ingresan al territorio provincial que informaremos oportunamente», aseveró.

Y siguió: «Que quede claro a toda la población, trabajamos juntos para esto, nosotros no podemos desde el estado provincial trabajar solos, requerimos una alta participación ciudadana por eso agradecemos mucho a todos los vecinos que nos informan y avisan de situaciones de riesgo, sospechosas, porque eso nos permite cuidarnos entre todos».

Ministerio de Educación

Por su parte, el Ministro de Educación de la provincia, Alberto Zorrilla, señaló de qué se trata el sistema de vinculación de contenidos que están aplicando para las clases a distancia en el contexto del aislamiento social obligatorio.

«Se habilitó una plataforma que se entra por la página oficial del gobierno y allí se han puesto diversos recursos y guías metodológicas donde se instruye a los docentes y directivos en el uso de este sistema de educación a distancia que pueden ser mediados por dispositivos electrónicos o fascículos cuadernillos que se entregan a aquellos que no tienen buena conectividad», remarcó.

Además, destacó el uso de la Red de Medios de la provincia para disponer de diversos canales, como los de cable e internet, para que los y las estudiantes y docentes aprovechen el contenido disponible.

«Como esto es una situación inesperada, las instrucciones son que elijan los temas más pertinentes y relevantes que atraigan más la atención de los estudiantes en el nivel que estén cursando», solicitó.

Y aclaró: «No llenarnos de contenidos y ejercicios, sino hacerlo en forma más cómoda porque hay que tener en cuenta que los estudiantes no están en el ambiente de la escuela, sino en su casa, con otras condiciones de personas que viven ahí, se disputan por la computadora, hay ritmos de estudios diferentes».

En esa línea, Zorrilla reiteró que «estamos trabajando en una situación novedosa», tanto para el sistema educativo como para los estudiantes.

«Damos guías para adecuar los temas al contexto formoseño y a nuestra manera de enseñar que es el desarrollo de capacidades y no la memorización de contenidos», aseguró.

Despidos injustificados

Por otro lado, consultado por el artículo 2 del Boletín Oficial del Gobierno Nacional, respecto a los despidos injustificados, el ministro González, afirmó que la Subsecretaría de Trabajo de la provincia tiene permanente atención en ese tipo de cuestiones.

«Cualquier denuncia que tengamos que recepcionar al respecto pueden acudir a los monoblock, a la subsecretaria de trabajo, para su intervención inmediata o bien la utilización de los medios electrónicos de comunicación con la subsecretaria de gobierno que están todos en la página oficial www.formosa.gob.ar», formuló.

Apertura de bancos y

control de supermercados

Respecto al anuncio del Banco Central de Argentina, que establece la apertura de las entidades para este viernes con el fin de realizar atenciones a los beneficiarios de programas sociales, González, adhirió que «aparentemente la semana que viene habría algún tipo de atención al público», pero recordó que es un mecanismo del ente que regula la actividad bancaria del país.

En ese contexto, González puso énfasis en que, ante posibles aglomeraciones, que se dieron en otras partes del país y también en Formosa el viernes pasado, la policía de la provincia marcó en las veredas la distancia social recomendada al momento de realizar las filas en los cajeros automáticos.

«Es una actitud destacable, de cómo a pesar de no ser su responsabilidad primaria, tuvieron un gesto solidario. Esto significa de lo que es una institución comprometida por la comunidad», resaltó.

Y agregó: «Las entidades bancarias también deben asumir su rol y compromiso, vamos a trabajar en el ordenamiento».

También hizo referencia a los operativos de control de precio y remarcó que hay mucha participación ciudadana en toda la provincia.

«Se constituyeron los consejos de atención a la emergencia local en el que se trabaja de manera articulada con salud, seguridad, educación con el municipio local. Hay un trabajo orientado a garantizar a Formosa el control de precios de artículos que son muy importantes», expresó.

Por último, y en otro orden de cosas, el médico epidemiológico Julián Bibolini, anticipó que están reviendo los números para actualizar la cifra de casos confirmados de dengue en todo el territorio provincial.

«Es una circunstancia que nos ocupa, a través de eso estamos promocionando al personal de salud para el seguimiento a las personas que tienen síntomas compatibles con dengue», sintetizó.