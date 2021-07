Apoderados de agrupaciones estudiantiles: “Necesitamos que la Junta Electoral Permanente-UNaF cumpla su función”

Compartir

Apoderados de agrupaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se presentaron nuevamente en el Rectorado para exigir que, en el marco del cronograma electoral establecido, la Junta Electoral Permanente (JEP) “cumpla su función, que es controlar y hacer ejecutar que lo que se reglamentó”.

“Junto a otros compañeros de las distintas Facultades nos hemos presentado como lo venimos haciendo desde que arrancó el cronograma vigente para las elecciones de consejeros y consiliarios del claustro estudiantil porque estamos con todas las ganas de participar en este proceso democrático”, explicó Alfredo Santa Cruz, apoderado de la agrupación Línea Azul-FAEN.

“Desde nuestro lugar seguimos cumpliendo a rajatabla con el cronograma electoral, estamos haciendo las presentaciones correspondientes a los listados y cumpliendo con todo”, dijo.

Denunció que “la JEP nuevamente inventó un problema con el COVID-19 para no atender. Pasaron a suspender las actividades y dicen que es por sanitización, pero nunca apareció nadie a sanitizar. Siempre ponen un pero, buscan la manera de no hablar con nosotros y no responden las miles de preguntas que tenemos”.

“Hablan de violencia, sabiendo que los estudiantes tenemos todos los derechos y las facultades de manifestarnos. Hay un sector que no quiere participar democráticamente de las elecciones, que es la JEP con las distintas agrupaciones que defienden la orden del vicegobernador Eber Solís. Necesitamos las urnas, las elecciones y que la Junta Electoral Permanente cumpla su función, que es controlar y hacer ejecutar que lo que se reglamentó”, exigió.

Nelson Fabián Fernández, apoderado de la agrupación Línea Azul-Humanidades, indicó que “como apoderados venimos cumpliendo a rajatabla el cronograma electoral que la JEP ha establecido, hemos presentado todas las notificaciones correspondientes por Mesa de Entrada, como lo dispuso la Junta”.

“Estamos trabajando para poder acompañar a los estudiantes y queremos que se realicen los comicios con total orden. Y quiero remarcar que esos hechos de violencia que ellos los llaman nunca ocurrieron, sino que fueron reclamos legítimos de los estudiantes hacia la Junta Electoral que debe cumplir sus funciones para llevar a cabo los comicios electorales”.

