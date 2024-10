Aportan nuevos mensajes entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

La ex primera dama Fabiola Yañez aportó a la justicia una serie de conversaciones por chat que mantuvo con su expareja Alberto Fernández en los que le reprocha que la dejó sola sin ayuda, sus infidelidades recurrentes y sugiere que las fotografías donde apareció con un moretón en el ojo fueron vendidas.

Estos mensajes son una copia del celular de Yañez que aportó ella, protocolizada por un escribano. La ex primera dama no aportó su teléfono, sino una copia de algunos de los mensajes que contenía en un escrito firmado por un escribano de Madrid, donde vive junto con su hijo Francisco.

“¿Vos crees que esas fotos ya no están vendidas?”, le dice YAñez el 1 de julio de 2024 a las 9.09 con 49 segundos y agrega: “Tuviste todo y lo arruinaste”. Para esa fecha aún no se sabía que existían las fotografías enviadas a María Cantero y Fabiola no había activado una investigación judicial contra su expareja. “Vos me dejaste solo cuando perdí el poder”, le reprocha Fernández.

Los chats de esa época mencionan la posibilidad de un arreglo entre ambos y la necesidad de que Fabiola Yañez atendiera al entonces abogado de ambos, Juan Pablo Fioribello para supuestamente llegar a algún tipo de arreglo. El 28 de junio de 2024 a las 3:25 de la tarde Alberto Fernández le pidió. “Necesito que atiendas a FIORIBELLO. Es muy grave el tema” y al instante hablan ambos por teléfono.

El registro muestra que el mismo día a las 15.33, pocos minutos después, Alberto Fernández le envía a Yañez un mensaje donde dice que no tiene más “ganas de vivir”. Suena a despedida. “Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos toco un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande”.

A la noche la conversación se reanuda entre ambos y Fabiola lo tranquiliza, le dice que ya habló con Fioribello y agrega: “Quedate tranquilo voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer”. La ex primera dama bordea así una aparente aceptación de un acuerdo.

Ya el 1 de julio a las tarde, la pareja conversa sobre la separación. Ambos dicen que nunca la van a poder superar. Fabiola le reclama a su expareja algo que le pidió que no está claro en la charla. A lo que Alberto Fernández le dice: “No se qué le pediste, solo me insultaste y extorsionaste. Yo no quiero pelear más con vos. Quero poder quedar en paz con mi alma y dejarte tranquila a vos. Nada te va a faltar, podemos hablar por teléfono, no se si volveré”.

Yañez estalla del otro lado: “Como cambiás las cosas, vos me llamaste para que te salve de una denuncia, me hiciste mentir y me hablás de extorsión. Lo único que te pido es que me ayudes a poder trabajar por que la plata no me alcanza”.

Más adelante Yañez le reprocha a Fernández sus múltiples parejas. “Vos me enterraste en vida. Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez”. Fernández trata de defenderse: “Te he dicho mil veces que lo intento. Te he dicho mil veces que nada les va a faltar. Estar en política supone estos dolores que vos no estabas preparada para soportar. Yo no te enterré. A mi todos los días me tiran paladas de tierra, vos me tiraste paladas de tierra. Pero este no es el modo de hablar”.

Las conversaciones se refieren a Francisco, el hijo de ambos. “Es el niño más feliz del mundo y es gracias a mi y a mi familia aunque te duela”, le dice Fabiola y Fernández le replica: “Pudo ser feliz a mi lado, vos lo impediste”