Apoyo de empresarios al diálogo político y al equilibrio fiscal tras la firma del Pacto de Mayo

Distintos referentes del sector privado afirmaron que la eficiencia y la sostenibilidad del gasto público deben ser prioridad para cualquier Gobierno. Celebraron la baja de impuestos y la reforma del marco laboral.

Tras la firma del Pacto de Mayo, concretada este martes en la ciudad de Tucumán, las entidades empresarias se expresaron a través de las redes sociales y comunicados oficiales. Uno de los organismos que compartió su postura fue el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), que reafirmó su apoyo a la definición de políticas de Estado de largo plazo, en base al consenso y a la búsqueda de previsibilidad y certidumbre para el futuro.

“Como voz del empresariado, hace años que desde IDEA manifestamos públicamente la necesidad de lograr un amplio acuerdo entre distintos sectores sobre los principios rectores que propicien el desarrollo de la Argentina”, señalaron.

“Además, consideramos que todo Gobierno elegido democráticamente debe contar con un marco legal y con herramientas necesarias para poder llevar adelante su plan de forma más sostenible”, agregaron desde IDEA.

Los referentes del organismo encontraron coincidencias entre los 10 puntos firmados en el Pacto de Mayo y las propuestas presentadas por la institución a distintos Gobiernos. En ese marco, destacaron el punto sobre el equilibrio fiscal. “Hace años que sostenemos que el equilibrio, la eficiencia y la sostenibilidad del gasto público deben ser prioridad para cualquier Gobierno”, subrayaron.

También remarcaron la importancia de la reforma tributaria y el punto sobre el marco laboral. En el primer caso, sostuvieron que un sistema simplificado que incluya impuestos equitativos, progresivos y eficientes, que no afecten las decisiones de inversión del sector privado y de consumo de toda la sociedad es una de las prioridades de su agenda. Además, plantearon la importancia de “rediscutir el sistema de Coparticipación Federal de Impuestos”, que desde su punto de vista provoca injusticias para algunas provincias y pocos incentivos para que el resto genere ingresos genuinos y sustentables.

En lo que respecta al marco laboral, desde IDEA dieron cuenta de la necesidad de contar con una legislación laboral moderna y que promueva el trabajo formal. “Ese fue uno de los ejes de las propuestas que consensuamos en nuestros últimos Coloquios”, recordaron.

Por su parte, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) opinaron que el Pacto de Mayo constituye un acto simbólico que debe convertirse en plataforma de un país que necesita inexorablemente transitar por el camino de desarrollo.

“En los hechos, los postulados suscriptos por todos los presentes, convocados este 9 de julio por el presidente de la Nación, Javier Milei, refrendan la idea central de que no hay país viable sin el consenso político de las fuerzas que lo componen. Desde CAME entendemos que el Pacto de Mayo pone en evidencia la necesidad de restablecer puntos de diálogo genuino, basados en el natural escenario de la política, que tengan como fin anteponer el progreso del país por sobre los intereses sectoriales”, declararon.

Para CAME, “los desencuentros que llevaron a la Argentina a la crisis que hoy atraviesa la sociedad exigen a toda la dirigencia política, gremial, empresaria y social redoblar los esfuerzos en pos de los consensos que se explicitan en el Pacto rubricado en el día de la fecha”.

“Las bases establecidas en nuestra Constitución Nacional que garantizan la libertad de comerciar, el impulso a la educación y el respeto por la propiedad privada, entre otros aspectos, han quedado nuevamente de manifiesto en el Pacto firmado hoy y que, desde el sector productivo del país, auguramos signifique el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de la Argentina”, apuntaron.

Finalmente, reclamaron que las pymes representadas por CAME necesitan estabilidad y previsibilidad para dar impulso a la producción nacional, al comercio minorista, a los servicios y a las economías regionales. “Las pequeñas y medianas empresas argentinas reinvierten el 100% de sus utilidades en la economía nacional”, justificaron.

Asimismo, las principales entidades empresariales de la Argentina, nucleadas en el Grupo de los 6 (G6), habían emitido un comunicado ayer en el que elogiaron los consensos políticos alcanzados por el Gobierno nacional y 18 gobiernos provinciales.

“Entendemos que el Pacto es un principio que permitirá que la Argentina tenga un rumbo claro sobre las políticas económicas y sociales que debe seguir y afrontar en los próximos años para los cual es clave potenciar la producción y el trabajo con una integración inteligente al mundo. Las políticas de Estado deben estar firmadas y claras, como lo expresa el Pacto de Mayo, y deben ser respetadas para generar un marco de confianza en nuestro país”, enfatizó el comunicado.

El grupo empresarial está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).