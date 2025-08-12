Aprehendieron a los sujetos y secuestraron un revólver

El operativo fue realizado por efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) en San Martín Uno. Uno de los sujetos disparó desde su vivienda con un revólver calibre 38 y el otro intentó agredir al personal policial.

Dos hombres fueron detenidos por la Policía en un violento episodio registrado el lunes por la noche en la localidad de San Martín Uno, durante un operativo llevado adelante por integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR). El primero fue arrestado tras efectuar varios disparos desde el interior de su vivienda, mientras que el segundo fue aprehendido por amenazar e intentar agredir a los efectivos policiales dentro de la dependencia.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas, cuando, en medio de una recorrida preventiva, los agentes escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Al dirigirse al lugar, entrevistaron al propietario de una vivienda y, al realizarle un cacheo, constataron que portaba un revólver calibre 38 con cargador y tres cartuchos. Además, en uno de sus bolsillos hallaron otros dos cartuchos correspondientes a una escopeta.

Inmediatamente, los uniformados procedieron al secuestro del arma y de los elementos relacionados, iniciando las actuaciones judiciales correspondientes.

Sin embargo, la situación se tornó aún más tensa minutos después, cuando un segundo individuo llegó a bordo de un vehículo hasta la unidad policial. El sujeto descendió visiblemente alterado, comenzó a insultar a los efectivos, exigió la liberación del detenido y trató de agredir a los uniformados. Fue reducido y detenido en el acto.

Ambos hombres fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial, que investiga los hechos y podría imputarles cargos por portación ilegal de arma de fuego, amenazas y resistencia a la autoridad.