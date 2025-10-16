Aprehendieron a un hombre armado y secuestraron un revólver en el B° Nueva Formosa

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) detuvieron a un joven de 27 años y secuestraron un revólver calibre 22, junto a siete cartuchos y dos vainas servidas, durante un procedimiento realizado en un camino vecinal del barrio Nueva Formosa de esta capital.

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 17:45 horas, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas y observaron que el acompañante de un automóvil Volkswagen Gol descendía del vehículo y efectuaba dos disparos hacia un zanjón.

Ante la situación, los uniformados intervinieron de inmediato y procedieron a la aprehensión del sujeto. Durante el cacheo de seguridad hallaron en su poder el arma mencionada, con su respectiva carga.

En el lugar trabajó el personal de la Delegación Policía Científica Nueva Formosa, que documentó el procedimiento. Posteriormente, el detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial y puestos a disposición de la Justicia provincial.

Por el hecho, se inició una causa judicial por infracción a la Ley de Armas, al no contar el joven con la documentación correspondiente para la tenencia y portación, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial.