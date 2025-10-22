Aprehendieron a un sujeto que amenazó de muerte a su hermana

Integrantes de la Comisaría Seccional Octava aprehendieron a un hombre por dañar un equipo de sonido y amenazar de muerte a su hermana; mientras que en otro caso registrado también en el barrio Nueva Formosa secuestraron una Motomel Blitz.

El primer procedimiento tuvo lugar cuando una mujer denunció que a su hermano y de inmediato se realizaron las diligencias procesales, intervención documentada por personal de la Delegación Policía Científica.

Después, los policías observaron al imputado en inmediaciones a la vivienda ubicada en el mencionado barrio, quien al ver a los policías intentó darse a la fuga, pero terminó detenido.

En la segunda intervención, los uniformados fueron alertados por la línea gratuita de emergencias ECO 911 sobre la sustracción de una motocicleta en inmediaciones al centro de salud de Nueva Formosa.

Rápidamente se dirigieron al lugar y desplegaron un amplio operativo cerrojo que incluyó el sector “A” del mencionado barrio.

Durante ese despliegue, vieron que dos sujetos trasladaban el rodado y lo abandonaron al notar la presencia policial.

Al verificar los números de motor y chasis de la Motomel Blitz, establecieron que se trataba de la misma moto sustraída minutos antes.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia provincial; mientras que la moto fue entregada a su propietaria, quien agradeció el rápido accionar de la fuerza provincial.