Aprehendieron a un sujeto y recuperaron una moto

Efectivos de la brigada de investigación de la Unidad Regional Seis capturaron a un hombre y secuestraron una motocicleta Zanella de 150 cilindradas en Ingeniero Juárez.

El caso se tomó conocimiento cuando un hombre denunció que cuatro sujetos lo agredieron con un arma blanca y le sustrajeron el rodado.

De inmediato, se realizaron las averiguaciones con entrevistas a vecinos y la verificación de las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad.

A todo esto, en medio de las recorridas en el barrio Palo Santo vieron salir a uno de los presuntos autores de una zona y lo detuvieron.

Después hallaron el rodado oculto entre los arbustos y dos ruedas de auxilios.

Por su parte, el personal de la Delegación Policía Científica documentó el procedimiento; mientras que los secuestros y el detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde todo quedó a disposición de la Justicia provincial.