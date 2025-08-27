Aprehendieron a un sujeto y secuestraron dos armas de fuego

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta aprehendieron a un hombre y secuestraron un revólver calibre 32 y una pistola calibre 9 milímetros, en el barrio Lisbel Rivira de esta ciudad.

El hecho ocurrió cuando los uniformados acudieron a la manzana “S”, donde un hombre entregó un revólver calibre 32, utilizado minutos antes por otro sujeto para efectuar disparos durante un desorden en la vía pública.

Luego una mujer sindicó a otro individuo como protagonista del caso de disturbio, quien también habría efectuado disparos.

De inmediato, los policías realizaron recorridas, capturaron al segundo implicado, lo acompañaron hasta su vivienda y la hermana entregó una pistola calibre 9 milímetros.

Luego realizaron las diligencias procesales, mientras que el personal de la Dirección General Policía Científica documentó el procedimiento.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.