Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta aprehendieron a un hombre y secuestraron un revólver calibre 32 y una pistola calibre 9 milímetros, en el barrio Lisbel Rivira de esta ciudad.
El hecho ocurrió cuando los uniformados acudieron a la manzana “S”, donde un hombre entregó un revólver calibre 32, utilizado minutos antes por otro sujeto para efectuar disparos durante un desorden en la vía pública.
Luego una mujer sindicó a otro individuo como protagonista del caso de disturbio, quien también habría efectuado disparos.
De inmediato, los policías realizaron recorridas, capturaron al segundo implicado, lo acompañaron hasta su vivienda y la hermana entregó una pistola calibre 9 milímetros.
Luego realizaron las diligencias procesales, mientras que el personal de la Dirección General Policía Científica documentó el procedimiento.
El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.
Aprehendieron a un sujeto y secuestraron dos armas de fuego
