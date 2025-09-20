Apresaron a dos sujetos y recuperaron bienes en Las Lomitas y Riacho He Hé

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a dos hombres, recuperaron una guitarra y dos motores elevadores de agua en los barrios Violetas de Las Lomitas y 80 Viviendas de Riacho He Hé.

La primera intervención fue realizada el jueves último, a las 20:15 horas, cuando efectivos de la brigada de investigaciones del Comando Radioeléctrico Policial, dependiente de la Unidad Regional Cinco, tomaron conocimiento de la sustracción de una guitarra.

A través de trabajos de campo, establecieron la identidad del autor y lo ofreció a la venta en una red social.

Los policías acordaron un punto de encuentro para la supuesta compra, donde el malviviente fue detenido y el damnificado reconoció el bien recuperado.

La otra intervención se registró cuando un vecino denunció la sustracción de dos motores elevadores de agua.

De inmediato, los efectivos de la brigada de investigaciones de la Comisaría Riacho He Hé realizaron un importante trabajo de campo y establecieron la identidad del presunto autor, que fue aprehendido en la vía pública con uno de los objetos sustraídos.

Luego llegaron hasta el barrio 80 Viviendas de esa localidad y recuperaron el segundo motor, comercializado a una vecina que lo entregó a los policías y aseguró desconocer la procedencia ilegal del bien.

Los elementos recuperados fueron trasladados hasta las dependencias policiales, al igual que ambos detenidos, a quienes se les notificó su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.