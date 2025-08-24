Apresaron a sujeto durante la investigación de un caso de hurto y defraudación

Efectivos de la Comisaría El Colorado aprehendieron a un hombre, secuestraron un tanque de agua, una amoladora, una jarra eléctrica, una radio y lo pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Del caso se tomó conocimiento tras la denuncia de los damnificados, quienes manifestaron que un desconocido le sustrajo los bienes.

De inmediato, los policías realizaron las averiguaciones, entrevistaron a los vecinos y establecieron la identidad del presunto autor del ilícito.

Con los datos obtenidos y tras las pesquisas realizadas el viernes último, los policías detuvieron al sujeto de 20 años.

Luego determinaron que los bienes fueron comercializados, por lo que se dirigieron hasta el barrio Las Piletas de la localidad de El Colorado, donde los compradores hicieron entrega de una jarra eléctrica, una radio, un tanque de agua y comentaron a los uniformados que los adquirieron de buena fe.

Los secuestros y detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.