Apresaron a tres mujeres involucradas en violentos hechos delictivos

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a tres mujeres involucradas en distintos delitos.

El primer caso fue denunciado el 25 de agosto último por parte de un hombre que resultó víctima de dos delincuentes que ingresaron a su casa, lo encañonaron con un arma de fuego y le sustrajeron dinero.

Luego se inició una causa judicial bajo la carátula de “Robo con arma de fuego”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

De inmediato, los investigadores reunieron elementos de prueba y mediante el análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad las identificaron.

A todo esto, el lunes por la mañana aprehendieron a las dos mujeres de 26 y 32 años, una de las cuales tiene una causa pendiente por “Robo en poblado y en banda”.

La otra intervención también fue concretada este lunes por la mañana y concluyó con la aprehensión de una ciudadana de 34 años, en calles internas del barrio Obrero.

Se la acusa de un hecho de “Tentativa de homicidio” de un hombre de 54 años, ocurrido el viernes último en el barrio Colluccio, quien permanece hospitalizado con graves heridas.

Las tres detenidas fueron trasladadas hasta la dependencia policial, se las notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial, que tiene previsto ordenar medidas judiciales.