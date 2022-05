Compartir

La Cámara de Diputados de la Nación sesionó sobre varios proyectos propuestos por las bancadas del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) como la respuesta integral al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Enfermedades de Transmisión Sexual; el uso medicinal del cannabis y el cáñamo industrial. Mientras que JxC propuso el tratamiento de la Boleta Electoral Única.

En el comienzo de la sesión, la oposición solicitó votar un emplazamiento para que se tratara en comisión los proyectos de Boleta Única, ante la imposibilidad de abordarlos sobre tablas, debido a que no reunían los dos tercios de los votos necesarios para ese requisito.

En ese marco, el diputado nacional Ramiro Fernandez Patri afirmó: “Estamos en un año que no es electoral y fijense las prioridades que tiene la oposición que pide una sesión especial para tratar la boleta única. Entendemos que ese tema se puede tratar más adelante. Ahora estamos resolviendo otras preocupaciones. Aprobamos proyectos que reactivan la economía y mejoran la calidad de vida de nuestros ciudadanos, como la prórroga del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, porque queremos y necesitamos que se puedan construir más viviendas en la Argentina y para eso necesitamos tener estímulos impositivos y seguir en un camino de reactivación de nuestra economía.”

Además, el legislador agregó que la boleta única electoral no es tema urgente, como para ser tratado sobre tablas sin haber sido trabajado en comisiones. Y luego de esta sesión, se acordó que el proyecto pasaría a comisiones y sería tratado durante el mes siguiente.

Con alegría, Fernández Patri comunicó que el proyecto de respuesta integral al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Enfermedades de transmisión sexual obtuvo media sanción con amplia mayoría. “Después de 9 años, se pudo aprobar este proyecto que propone reemplazar la antigua Ley Nacional de Sida por una respuesta integral a los pacientes de HIV, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual, mejorar su salud y su calidad de vida.”

“Muchas veces son estigmatizados, son expulsados del mercado laboral, tienen problemas al momento de jubilarse, y este proyecto lo que busca es cuidar el empleo, garantizar el acceso al mismo y acotar la edad jubilatoria a los 50 años”, amplió Fernández Patri.

Por último, otro proyecto muy importante de la sesión fue el tratamiento del marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial.

Aseguró el legislador nacional: “Sabemos que muchos pacientes hoy están usando el cannabis para distintas patologías y que también corren riesgos porque no hay una ley que los ampare y un organismo que controle esas producciones para ese uso. Por eso, esta iniciativa propone dar un fármaco para aliviar una enfermedad y también en cuanto a su industrialización, aumentar la generación de puestos de trabajo,” concluyó.

