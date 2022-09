APS Formosa se sumó al reclamo de afiliados de IOSFA por cambios en la obra social

Compartir

Con carteles y banderas, afiliados del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad protestaron frente a la sede local por la firma de un acuerdo por parte de la gerenciadora que afectaría la atención médica. Desde la Asociación de Prestadores de la Salud de Formosa, la Dra. Sofía Zamudio indicó que con dicho acuerdo «el afiliado no tiene acceso a elegir o a seguir en tratamiento con su médico».

En este sentido, la Dra. Zamudio, Presidente de APS, explicó al Grupo de Medios TVO que, «fue una sorpresa cuando nos enteramos de que habían firmado con una gerenciadora y no con la obra social, hemos acudido a hablar porque por un estatuto no podemos firmar con gerenciadoras porque no garantizan el beneficio para los prestadores y afiliados».

«Siempre mantuvimos buen diálogo y trato, siempre cobramos en tiempo y forma con IOSFA, nuestra política de manejo son las negociaciones sin confrontación, somos tres entidades en realidad ACLISA, Federación Médica y APS. Hoy por hoy somos la prestadora más grande de Formosa, tenemos 1.200 prestadores tanto en capital como en el interior», agregó.

La prestadora abarca clínicas, sanatorios y médicos independientes en toda la provincia y la nueva firma entre la gerenciadora afectará la prestación que realizan actualmente ya que los profesionales de salud se quedan sin trabajo. Con el acuerdo alcanzado, desde la gerenciadora habrían indicado un aumento del 15% para los profesionales, pero desde APS manifiestan lo contrario. «En realidad una consulta de $2.700 baja a $1.000 o $1.500 es precarizar la salud, dejar sin trabajo al médico y ofrecer una mala atención al afiliado».

Por este motivo sostienen que la firma alcanzada «devalúa la calidad del médico que se formó tantos años en su profesión». «No podemos permitir que se siga desvalorizando, tampoco al afiliado, disminuyendo la calidad de atención», dijo Zamudio.

Además del resultado negativo en los honorarios médicos, los afiliados tampoco podrían seguir con su tratamiento médico ya que son derivados a centros conocidos como CAPS. «Se les ofrece un zoom telemedicina, el paciente no es un aparato, más en el interior donde la gente tiene mucho pudor, no va a cambiar un médico por otro», alertó la profesional médica.

«Nos sorprendió lo de IOSFA porque además la gerenciadora nunca tomó contacto con nosotros, directamente firmó con una sola entidad, dejándonos al gran porcentaje de médicos fuera de la atención. Nos vimos obligados a cobrar particular porque el paciente no quiere cambiar de médico, es la única obra social que trabaja con nosotros, simplemente nos mandaron un papel sin membrete», sostuvo Zamudio.

De esta manera, la manifestación de los afiliados cuenta con el apoyo de los profesionales médicos de APS, quienes esperan alcanzar un nuevo acuerdo con la gerenciadora que no represente un retroceso en las atenciones y beneficie a todos por igual.

«La salud hoy en día hay que cuidarla más que nunca y tratar de no hacer recortes, queremos que los afiliados se queden tranquilos porque vamos a agotar hasta las últimas consecuencias para llegar a un diálogo y convenio que les beneficie a ellos, a los prestadores y sus familias», finalizó la Dra. Zamudio.

