Apuñalaron a un hombre en Quilmes para robarle, a metros de una garita policial: su estado es crítico

Gabriel García tiene 57 años y este martes estaba en la Ribera de Quilmes tomando fotos con su cámara cuando un delincuente intentó robarle. La víctima se resistió al asalto y fue apuñalado: su estado es crítico.

El hecho ocurrió después de este mediodía sobre la calle Cervantes, a pocos metros de una comisaría. La fiscal Ximena Santoro, de la UFI N°11 de Quilmes, confirmó a Infobae: “(El ataque) Fue en el contexto de un robo. Algunas de las pertenencias de la víctima quedaron en el lugar. Al parecer, se le sustrajo una mochila, de la que desconocemos lo que portaba”.

También informó: “Se está trabajando en la identificación del autor del hecho”. Y explicó que, en el lugar, donde García fue atacado, quedaron su moto y la cámara que le quiso robar el delincuente.

“Sucedió a veinte metros de la garita. En el lugar, hay una cancha y, al costado, es donde pasó todo esto”, contó a este medio una vecina de la zona. “Llegué cuando ya estaba el hombre apuñalado. Al parecer, estaba sacando fotos, me dijeron que era periodista, pero no sé si es así”, explicó la mujer. Es que la primera versión indicaba que podía tratarse de un reportero gráfico, aunque aún se desconoce su profesión.

“Dijeron que estaba con la cámara cuando vino este muchacho, le quiso robar la cámara, él no se la quiso dar y entonces lo apuñaló abajo del corazón”, narró la vecina, quien pudo registrar las imágenes del hecho. Además, confesó que es la primera vez que presencia una tragedia así y que sintió “mucha bronca”. “Lo vi muy muy mal al hombre. Ojalá se salve”, suplicó.

En los videos que publicó la vecina a través de su cuenta de Facebook, y cuyo usuario es Chabela Chabe, se puede observar el momento exacto en que la Policía asistió a la víctima, quien yacía en el suelo sin reacción. También, se alcanza a ver la corta distancia que existe entre la cancha donde ocurrió el ataque y la garita de la Bonaerense.

En otra de las imágenes, se ve cómo cinco hombres subieron a la víctima a la camilla y lo llevaron en ambulancia. De acuerdo a la información que brindó la vecina. García fue trasladado al hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, situado a siete minutos de la Ribera, donde se encuentra internado en grave estado.

“Yo vivo a un par de cuadras y estas cosas pasan muy seguido. Siempre te roban”, señala. Y recuerda: “Sin ir más lejos, hace dos días vinieron unos chicos a bailar y no solo les rompieron el vidrio del auto sino también la boca. Pasa todo el tiempo”, se quejó la vecina.

Y siguió: “Esto es una vergüenza ya, no se entiende cómo siguen pasando estas cosas. Está dibujada la Policía. Todos compartan para ver si se puede hacer algo, porque esto ya no da para más”, escribió en la red social totalmente. “La policía es ciega, sorda y muda en todos estos casos”, enfatizó con bronca.