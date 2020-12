“Apunto a llegar a lo más alto posible en los Juegos Olímpicos”

Compartir

Eulalio “Coco” Muñoz, atleta chubutense de destacada actuación en la reciente Maratón de Valencia, dialogó con Télam y admitió: “Después de la cuarentena me propuse este objetivo y estoy muy feliz porque quedé a nada del récord argentino”.

El fondista chubutense quien tiene la marca mínima para los Juegos Olímpicos 2021, aseguró que su objetivo en Tokio “es llegar a lo más alto posible” y mostró su deseo de “quebrar” el récord nacional de Antonio Silio de 1995, del que quedó a apenas dos segundos el domingo pasado en la maratón de Valencia, España.

“El logro que obtuve en Valencia es algo súper importante para el que trabajé durante mucho tiempo. Después de la cuarentena me propuse este objetivo y ahora estoy muy feliz porque quedé a nada de lo que es el récord argentino y eso me dejó con una buena motivación”, le dijo Muñoz a Télam.

Muñoz quedó el domingo pasado en el 30° puesto en la 40 edición de la Maratón de Valencia -que ganó el keniata Evans Chebet- con una marca de 2h09m59s y quedó a dos segundos del récord nacional marcado por Antonio Silio el 30 de abril de 1995 en Hamburgo, Alemania.

“La preparación para Valencia la pude hacer muy bien más allá de que estuve encerrado tres meses por la cuarentena”, explicó Muñoz.

