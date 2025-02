Apuran el debate de la suspensión delas PASO en el Senado: convocaron a la Comisión y empieza el conteo de votos

Villarruel activó la convocatoria vía la Secretaría Parlamentaria para llegar al recinto en las extraordinarias. Prevén que persista la división del peronismo y hay dudas sobre el apoyo de la UCR. La Comisión de Asuntos Constitucionales está acéfala por la expulsión de Kueider, preso en Paraguay.

El debate de la suspensión de las PASO, que tuvo media sanción en Diputados en medio de una fragmentación política inédita de todos los bloques, pero sobre todo del kirchnerismo, avanzará en los próximos días en el Senado en una carrera contra el tiempo. Atado a los rituales y procedimentos, la Cámara alta convocó a discutir el próximo miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto para llegar, con lo justo, al recinto antes del final de las sesiones extraordinarias.

Hay urgencias, algunas certezas y un amplio abanico de dudas, sobre todo, si se repetirá la misma dispersión en el seno del peronismo. Con el bajo perfil de Cristina Kirchner, presidenta del PJ y líder de un espacio cada vez más anarquizado, se prevé que vuelva a repetirse lo que ocurrió en Diputados, que votaron unos a favor, otros en contra y muchos se abstuvieron. Eso, pese a que el núcleo duro K estaba decidido a resistir su aprobación.

En este escenario de incertidumbre, la que primero movió fue la vicepresidente Victoria Villarruel, que vía la Secretaría Parlamentaria, convocó a las 15 del miércoles próximo a sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá decidir sobre la media sanción que vino de Diputados. Antes de iniciar el trámite, hay un paso previo: se deberá elegir quién ocupará la presidencia del cuerpo, vacante tras la expulsión del entrerriano Edgardo Kueider, el ex senador pescado infraganti con miles de dólares sin declarar.

Más allá de ese paso formal -el inicio estará a cargo de la tucumana Sandra Mendoza- las dudas están en quiénes pondrán sus firmas en el dictamen. El antecedente de Diputados, en principio, se repetirá: varios gobernadores, incluso cercanos a Cristina Kirchner, estarían dispuestos a acompañar, como los senadores que responden al santiagueño Gerardo Zamora y el catamarqueño Raúl Jalil.

Con ese panorama incierto, Villarruel apuró las gestiones con los distintos bloques para llegar a un acuerdo político que permita llegar al recinto sobre el final de las sesiones extraordinarias, fijadas en principio hasta el 20 de febrero. Es una urgencia que tiene otra explicación adicional: está previsto, según confirmaron en Casa Rosada a Infobae, que el presidente Javier Milei viaje a Estados Unidos entre el 17 y el 18 próximos, y se quede al menos hasta el 22. En ese tiempo, la vicepresidente deberá estar a cargo del Ejecutivo. Con el debate en comisión de la semana próxima de la suspensión de las PASO -firma de dictamen mediante- estaría en condiciones de debatirse en el pleno el miércoles 19 de febrero, ya que se debe cumplir una semana obligatoria.

Fuentes parlamentarias reconocieron que es casi seguro que en la Cámara alta se repita la dinámica de Diputados. Habrá firmas en comisión de legisladores oficialistas, de dialoguistas y varios del bloque Unión por la Patria, que ya experimentó esta semana el espectáculo de votar divididos y sin una voz de conducción. Cristina Kirchner se mantiene en silencio y, de hecho, en el Palacio Legislativo, ya hacen números: hasta este viernes, el poroteo está en 18 a 16. Esa “mayoría” a favor de la posición de la ex vicepresidente -cuyos referentes militan las primarias- podría igualmente cambiar, sobre todo por el peso de los gobernadores.

Entre los cinco mandatarios panperonistas que, hasta ahora, se los consideraba cercanos a CFK empezaron a haber fisuras: el santiagueño Gerardo Zamora, el formoseño Gildo Insfrán, el pampeano Sergio Ziliotto, y el fueguino Gustavo Melella hacen su juego y lo mostraron en la sesión que le dio media sanción a la suspensión de las PASO. Algunos de los representantes de esas provincias votaron a favor, en contra o se abstuvieron. Axel Kicillof, que busca su emancipación política, está esperando que caigan las primarias y mantiene un estratégico silencio sobre lo que deberían hacer los senadores y diputados de UP respecto a una ley tan gravitante. Es que necesita que se suspendan los comicios para tener las manos libres para poder desdoblar, más que una prioridad una necesidad política para dejar atrás el tutelaje K.

En Unión por la Patria tienen, hasta ahora, un piso de 16 votos que, vía abstención o apoyo a la suspensión de las PASO, ubicará a esos senadores cumpliendo los deseos de la Casa Rosada. Y en sectores dialoguistas señalaron que ahora la mirada está en lo que puedan hacer los radicales, ya que el bonaerense Maximiliano Abad, la santafesina Carolina Losada y el fueguino Pablo Blanco estaría en contra, mientras Martín Lousteau -que preside el Comité Nacional- fue uno de los históricos defensores de las internas.