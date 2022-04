«Aquí en Vaca Muerta tenemos gas para 200 años», dijo eufórico el Presidente Fernández

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández afirmó en Neuquén que «Vaca muerta está más viva que nunca», en el lanzamiento de la obra del gasoducto troncal Néstor Kirchner, que permitirá incrementar la capacidad de transporte y federalizar las posibilidades de desarrollo de las industrias y economías regionales, y en consecuencia del empleo y la distribución del ingreso.

Fernández encabezó en el bloque Loma Campana de la empresa YPF, en el corazón de Vaca Muerta, un acto junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el secretario de Energía, Darío Martínez; el presidente de YPF, Pablo González, y la directora ejecutiva de la Fundación YPF, Ofelia Cédola.»Celebro enormemente estar poniendo en marcha este gasoducto y les pido que lo hagan cuanto antes porque la Argentina lo necesita. No sólo para calefaccionar a los argentinos en invierno sino también para que la industria pueda seguir creciendo», señaló el presidente Fernández durante un acto que se llevó a cabo en Loma Campana, Neuquén.

«Celebro enormemente estar poniendo en marcha este gasoducto y les pido que lo hagan cuanto antes porque la Argentina lo necesita. No sólo para calefaccionar a los argentinos en invierno sino también para que la industria pueda seguir creciendo»

«Es un día especial para la Argentina e YPF, que es un orgullo para todos los argentinos», destacó el presidente Fernández, recordando que la compañía «nació del corazón radical y se hizo corazón de toda la argentinidad».

En este sentido, recordó que con la formación no convencional de Vaca Muerta «hay gas para 200 años, para transitar el camino de la energía de transición hacia las energías renovables».

«Estamos parados sobre una enorme reserva de gas que no tiene sentido tenerla sin capacidad para transportarla. Esta obra tiene todo eso que fue (el expresidente) Néstor Kirchner, el mejor presidente que la democracia ha conocido, que siempre enfrentó todas las necesidades», subrayó Fernández.

El Presidente también resaltó la decisión de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que durante su gestión al frente del Ejecutivo puso a YPF «bajo la gestión del Estado, firmando un acuerdo con Chevron en el que pocos confiaban. Y miren hoy lo que es ese acuerdo».

«No hay posibilidad de que la Argentina crezca sin industria», concluyó Fernández.

Las obras

El nuevo gasoducto de 558 kilómetros de extensión va a ser construido en dos etapas, de las cuales se pondrá en marcha la primera que contempla el trazado entre el punto de ingreso en la localidad neuquina de Tratayén hasta la localidad del oeste bonaerense de Salliqueló.

El nuevo ducto permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24MMm3/día con un costo aproximado de US$ 1.500 millones, y será financiado con fondos del tesoro y del Aporte Solidario de las grandes riquezas.La segunda etapa permitirá llegar con gas natural al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Jerónimo, lo que abrirá la posibilidad de llegar a grandes centros urbanos e industrias del centro y norte del país, como también la posibilidad de exportación a Brasil y norte de Chile.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que un «mayor desarrollo energético significa más trabajo, más sustitución de importaciones y más capacidad de generar divisas», a la vez que otorga «más competitividad a todo nuestro sistema productivo».

Así lo expresó en un video que envió desde Washington al participar de manera virtual del acto de lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner, en Loma Campana, Neuquén, que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández.

Guzmán lo calificó como el «proyecto de infraestructura más importante para la Argentina para los tiempos que se vienen».

«Nos va a permitir, con sus distintas etapas, elevar significativamente la capacidad de transporte del gas, y por lo tanto permitir un aumento de la escala de producción de gas en la Argentina», así como «lidiar de forma más eficaz con la restricción externa», agregó.

Para el titular del Palacio de Hacienda, «no hay nada más transformacional para la estructura productiva y para la macroeconomía argentina que acelerar el desarrollo del sector energético».

«Hoy tenemos una gran oportunidad: hay una coyuntura tanto desde lo que se vive en la región, lo que se vive a nivel geopolítico en todo el mundo, que nos pone en un lugar que hace posible que la Argentina acelere el desarrollo del sector energético», enfatizó.

Para Guzmán, «hoy enfrentamos una oportunidad que requiere de aumentar, en primer lugar, la capacidad de infraestructura, y eso es lo que se está haciendo realidad».

«Y en segundo lugar, aumentar la inversión de escala. El Estado tiene un rol fundamental para ello. Celebramos que este proyecto se esté llevando a cabo», completó.

Guzmán se encuentra en Washington para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El rol del gas como

«energía de la transición»

El presidente de YPF, Pablo González, afirmó que «el gas es la energía de la transición» en la agenda de crecimiento de la empresa, en la que se enmarca la decisión de avanzar con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

«Hoy es un día muy importante para YPF, en un año muy importante para la empresa en el que se cumplen 100 años de su nacimiento», afirmó González este mediodía al hablar en el acto de lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner.

González recordó que «también este año se cumplieron 10 años desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner remitió al Poder Legislativo el proyecto de ley que declara de interés publico nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos de la Nación argentina y decide también expropiar el 51% de las acciones de YPF, en ese momento de Repsol».

«Íntimamente relacionado con esos dos hitos, en 2006 el presidente Néstor Kirchner tomó la decisión de enviar el proyecto que después fue la ley que instrumenta la posesión de las provincias de sus recursos», agregó.

Según el ejecutivo, estas decisiones, a las que sumó el Plan Gas.AR, «también tomada por este gobierno», permitieron que la empresa esté transitando una «agenda de crecimiento».

En ese sentido, detalló que en el último año YPF logró una gran recuperación, con la sustitución de 229% de sus reservas, una reducción en su deuda en casi US$ 1.600 millones y contar con un presupuesto de US$ 3.700 millones, 42% superior al del año previo..

Además, YPF prevé un crecimiento de 8% en la cantidad de barriles equivalentes, en lo que será su crecimiento orgánico «más alto de los últimos 20 años».

También destacó el crecimiento en no convencional, al que relacionó con el objetivo que establecía la ley del autoabastecimiento, con un alza de 46% en petróleo no convencional y 100% en gas, al pasar de 9 a 18 millones de metros cúbicos.

Compartir

Linkedin Print