Araceli González mostró la intimidad del cumpleaños de Florencia Torrente

Bajo un cielo celeste, en un clima distendido y familiar, Flor Torrente celebró este sábado un nuevo año de vida rodeada de sus seres queridos. En ese marco, la encargada de mostrar la intimidad del festejo fue su madre, Araceli González. La actriz, a través de sus redes sociales, brindó una ventana a la celebración de su pequeña, quien disfrutó de un día al aire libre, mucho amor y una llamativa torta rosada hecha con flores.

“Cumpleaños de mi más bella”, comenzó escribiendo González en sus stories de Instagram al recorrer la casa donde celebraban. En el video podía verse a la familia reunida en el parque, alrededor de la pileta, disfrutando del sol del atardecer. En las mesas destacaban postres, bebidas y globos rojos, blancos y grises. En su siguiente publicación, la actriz procedió a detallar las tortas que tenían para soplar las velitas. “Muy bien, vamos a ver la torta de Florencia Torrente”, comentó Araceli mientras su hija quitaba el envoltorio de la caja. Mientras tanto, la expareja de Adrián Suar mostró otro de los postres, un lemonpie: “Esto lo hizo Marisa”. Luego, con un divertido comentario, Tomás Kirzner apareció en escena y dijo, provocando las risas de su madre: “Y nosotros somos una pareja que quiere comprar la casa”.

Segundos después, Torrente ya tenía lista su torta. “Todo sin gluten, con harina de castañas y nueces”, comentó la joven mientras quitaba, con cuidado, la caja de plástico a su alrededor. Sorprendida por la altura y la belleza del postre, Araceli dijo: “Qué tortaza, qué cumpleaños hija, wow”. Entre gestos de celebración, Kirzner sumó: “¿Quién es la hada que cumpleaños?”. Luego, al unísono, los presentes dijeron con cariño: “Ay, Florencia Torrente, te amamos”.

En su siguiente publicación, González mostró en primer plano la torta, la cual contenía diversas flores y frutas. Ya en el jardín, Florencia se encontraba en los brazos de su novio, quien aprovechaba la ocasión para mostrarle su amor y besarla. “Amo verte feliz”, escribió Araceli junto al video, refiriéndose al noviazgo de su hija y compartiendo en detalle la torta rosa, los postres, y los centros de mesa. En una siguiente publicación, la actriz filmó el festejo de Torrente. “Todo rápido, ahí está, soplá, arranquen con el canto”, se escuchaba decir a sus seres queridos mientras terminaban los preparativos, segundos después, todos se reunieron alrededor de una pequeña mesa redonda, decorada con un mantel rojo y blanco a cuadros. Mientras primos, tíos, hermanos y sobrinos cantaban y aplaudían, la cumpleañera juntaba su manos, y cerraba sus ojos, implorando por sus deseos.

En otra muestra de la unidad familiar, a finales de junio, Araceli había celebrado su cumpleaños junto a sus seres queridos en Miami. El festejo combinó detalles cuidados, momentos de complicidad y gestos de afecto entre los presentes. Este se dio en medio de las vacaciones familiares que emprendieron hace semanas.

La celebración incluyó la presencia de personas fundamentales en la vida de Araceli. Fabián Mazzei, su pareja, participó activamente en el festejo, así como sus hijos Flor Torrente y Toto Kirzner, que acompañaron a su madre y compartieron situaciones distendidas, abrazos y risas. Fotos familiares y grupales fueron protagonistas entre los diez invitados que ocuparon la mesa central, decorada con copas, platos de postre, velas encendidas y una flor rosa.

La homenajeada lució una remera negra sin mangas y un pantalón de jean, acompañado de accesorios dorados, anillo y collar. Para el maquillaje eligió poner el foco en los ojos y eligió un delineado de color rosa, con los labios nuede, todo a juego con los grandes aros que eligió en forma de corazón. Durante varios momentos de la velada se la vio tranquila, con la mirada baja y gesto sereno, disfrutando del encuentro en un entorno de luces tenues y clima reservado.

El festejo se desarrolló en un espacio al aire libre, rodeado por plantas y con iluminación suave, lo que aportó un clima distendido pero elegante. Conversaciones, fotografías espontáneas y el intercambio de mensajes en dispositivos completaron la escena de una celebración marcada por el cariño, la cercanía y la tranquilidad de una reunión entre afectos.