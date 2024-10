Araceli González y Fabián Mazzei dieron a conocer la particular decisión que tomaron en su relación

A una década de contraer matrimonio, Araceli González y Fabián Mazzei dieron a conocer las intimidades de su relación. En su paso por el programa de Fernando Dente, Noche al Dente (América), la dupla de actores no se guardó nada. Entre risas y pases de factura, la pareja supo reírse del pasado. Incluso, hasta expusieron la particular decisión que tenían en mente para implementar en su vida privada.

En medio de la fluida charla con la dupla, el conductor aprovechó a lanzar una picante consulta. “¿Pensaron en dormir en camas separadas?”, indagó el animador y productor de teatro. Araceli confesó: “Últimamente”. Luego le siguió su marido, quien, entre risas, acotó: “Hoy probamos”. En un intento de obtener más detalles de la respuesta de la actriz, el anfitrión se la llevó hasta el sector de la tribuna y le consultó el motivo de postura. “Estamos trabajando mucho juntos. Necesitamos aire”, expresó ante él en alusión al negocio de maquillaje que emprendieron juntos.

En esa misma línea, con un tono jocoso, González explicó: “Por ejemplo, ayer, antes de la inauguración del local, me fui sola. Dejé la oficina, estaban capacitando a las chicas, él con temas administrativos y pensé: ‘Necesito espacio. No puedo estar todo el tiempo viéndolo’. Después, a la noche, se duerme muy temprano”. Dente le contestó mientras veía la expresión de desconcierto de Fabián: “Ahí va la cosa. Está aburrido, ya no hay mimitos”.

Minutos atrás, Fernando aprovechó a indagar en los inicios de su vínculo amoroso. “¿Cuántas veces te echó Araceli de tu casa? Acá decimos que tres veces. No sabemos de dónde se filtró eso”, comentó el cantante. Sin dar vueltas, Mazzei lanzó: “Nunca me fui, sino que hubo momentos tensos que vivimos por ciertas cuestiones. En una de esas me dijo: ‘Fabián, vení acá, por favor. Te estoy esperando, andá a comprar sushi”.

A la par de su relato, su pareja contó: “Además, con mi hijo Toto era un momento bastante difícil… No podemos explayarnos demasiado, pero les encantaría, ¿no? No vamos a darle de comer a nadie. Vamos a resguardar la cabeza de los nenes”. Además, entre risas, aprovechó para recordar cómo se afianzó el vínculo entre su hijo menor y su actual marido: “Era complicado porque yo tenía mucho miedo de iniciar una relación con un hijo varón tan celoso. Entonces, cuando sentía que se me ‘trababa la bola’ en la cabeza, yo le decía: ‘Fabi, hoy no vengas’”

“Entonces, un día vino Toto y me preguntó: ‘¿Va a venir Fabi?’. Yo le dije que no. Ahí él lo llamó y le dijo: ‘¿Por qué? ¿Ahora con quién voy a jugar a la PlayStation? ¿Con quién escucho música y me lleva a pasear? ¿Por qué no te venís para acá?’”, completó González respecto al momento en que cambió para siempre la relación entre el hijo que tuvo con su expareja, Adrián Suar, y Fabián.

También hubo tiempo para que el conductor consultara por los celos de la pareja. “Toto por ahí saca los celos de alguien, ¿le tuviste que parar el carro a alguna famosa que le haya tirado onda a Fabián?”, aventuró el presentador. Por su parte, Araceli reconoció: “Estoy pensando porque hubo ciertas situaciones con diferentes intensidades”. Ante la insistencia de Dente por conocer los detalles, ella rememoró: “Habíamos ido a Cannes con una marca con la que trabajaba hace muchos años. Éramos representantes de diferentes países, en mi caso de Argentina. También había una brasilera, que vieron que son muy sueltas las chicas. Eso no quiere decir que las argentinas seamos constipadas, sino que somos dignas”.