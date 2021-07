Aracely Arámbula rompe el silencio sobre Luis Miguel: “Jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa”

Compartir

La actriz y cantante, Aracely Arámbula, rompió el silencio sobre cómo es su relación actualmente con Luis Miguel. Pese a agrios comentarios que han surgido entre los famosos, en esta ocasión, la protagonista de Corazón Salvaje precisó que esa historia de amor fue “muy hermosa”.

Actualmente, Aracely Arámbula está pasando la cuarentena en Acapulco y adelantó que si sus hijos con el cantante llegan a preguntar por él, solo dirá cosas positivas.

“Siento que en la vida todo tiene que ser tomado de la manera más amable, por muy enojado que estés, debe haber un momento de meditación, para sacar lo mejor porque para mí la familia es lo más importante, y jamás afectaría a mis hijos, cuando me preguntan de su papá, jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa y los tuve a ellos”, dijo en su más reciente entrevista en YouTube.

Agregó que no busca involucrar a sus hijos en la historia de desamor que pasó con El Sol de México. “No voy a hacer ningún mal comentario porque los respeto y amo tanto a Miguel y a Daniel, ellos son lo principal en mi vida, igual que mis papás, mi hermano y mis sobrinos”, dijo sobre sus vástagos con el cantante.

Aracely explicó que quiere que sus hijos vivan con el mejor recuerdo de la vida que les dio. “Yo lo que quiero es que tengan el mejor recuerdo de su vida porque así fue. Las cosas a veces no pueden seguir por cualquier razón pero no por eso vas a estar triste”, confesó.

Igualmente reiteró que está preparando un libro de memorias para dar a conocer por ella misma lo que no le otorgará el derecho de contar a Netflix con la serie de Luis Miguel, “es una historia muy hermosa, me gustaría un libro de memorias”, dijo.

“Primero que nada la van a conocer mis hijos, que ya la saben, les he contado ciertas cosas, pinceladas, como la presentación que hizo su papá cuando dijo: ‘es niño y se llamará ‘Miguel’, la foto en la que está en mi vientre Daniel” precisó la famosa.

Por otra parte, y después de 12 años de su separación, Aracely Arámbula confesó que aunque le costó mucho trabajo, ella logró separarse de Luis Miguel, a quien calificó como un ser maravilloso.

Fue en el año 2005 cuando la actriz de la telenovela Corazón Salvaje y “el Sol de México” se dejaron ver públicamente como pareja en un paseo romántico por Europa y, en 2006 contrajeron nupcias en una celebración privada como acostumbra el cantante. Fruto de su matrimonio, tuvieron dos hijos, Miguel y Daniel. Sin embargo, debido a la deterioración de su relación, la pareja se separó al rededor del año 2009.

A casi una década de que “La Chule” y el interprete de Ahora te puedes marchar se divorciaron, la actriz chihuahuense habló sobre el proceso que vivió al tomar la decisión de dejar al cantante. Así lo dijo en una aparente entrevista que dio a través de su cuenta de Tik-Tok, la cual fue retomada por el perfil @galaxia_arambula y el Instagram de Suelta la sopa.

“Arriba hermosas, vamos adelante que si se puede. Si yo salí de una persona que todos querían, ¿por qué tu no?. Como dice mi sobrina, si tu saliste del (Luis Miguel) porque yo no voy a salir del cucaracho”, declaró.

