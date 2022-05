Aranduroga marca el camino en el Regional NEA y Aguara lo sigue de cerca

Compartir

Luego de cuatro jornadas en el Torneo Regional NEA, Aranduroga marca el camino liderando el certamen en forma invicta, mientras que Taraguy y San Patricio están en el fondo de la tabla de posiciones. El Zorro de Formosa también está firme ganando tres de cuatro juegos.

El XXII° Torneo Regional del NEA lleva hasta el momento disputadas cuatro jornadas, donde Aranduroga se consolida como único líder, mientras que Taraguy no esta teniendo el inicio de temporada esperado ya que se ubica en el anteúltimo lugar, y San Patricio tampoco atraviesa un buen presente ya que se posiciona por detrás de los «cuervos» en el fondo de la tabla de posiciones.

En lo que va del certamen, Aranduroga se encuentra invicto, producto de cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones. Las «cebras» obtuvieron triunfos ante Sixty, Regatas Resistencia, Capri y San Patricio. Con la particularidad de que tres de sus festejos en el inicio del certamen fueron en condición de local, y su única salida a la ruta fue a Posadas.

En tanto que Taraguy tuvo un gran comienzo de año al consagrarse en el Torneo Cross Border de manera invicta, pero no pudo sostener el mismo rendimiento en el Regional NEA, y solo logró ganar en el debut ante San Patricio, para luego caer consecutivamente ante Sixty, Regatas Resistencia y Capri. Así los «cuervos» se ubican sorpresivamente lejos de la zona de semifinales.

Mientras que el otro representante correntino, San Patricio atraviesa un momento difícil en el comienzo del certamen, ya que todavía no ha podido ganar, y ya acumula cuatro derrotas seguidas. Los «rojinegros» cayeron en casa en su presentación y de manera agónica ante Taraguy, para luego ser superados correlativamente ante Aguará de Formosa, Curne y Aranduroga, quedando últimos con tan solo dos puntos.

Posiciones

1°) Aranduroga 17 puntos

2°) Aguará 12

3°) Curne 10

4°) Sixty 10

5°) Regatas 8

6°) Capri 8

7°) Taraguy 6

8°) San Patricio 2

Próxima fecha (5°): Aranduroga vs Curne, Taraguy vs Aguará, San Patricio vs Sixty y Regatas vs Capri.

