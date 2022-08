Aranduroga y CURNE son los finalistas del Regional NEA

Compartir

Este sábado se disputaron las semifinales del Torneo Regional NEA de Rugby, donde Aranduroga logró meterse en el encuentro por el título y Taraguy no pudo con Curne.

El Torneo Regional NEA 2022 de rugby ingresó este sábado en la etapa de definición con la disputa de las semifinales, que tuvieron como sede a la cancha de Aranduroga Rugby Club, y precisamente el dueño de casa logró avanzar a la final tras derrotar a Sixty, mientras que Taraguy cayó ante Curne y deberá jugar por el tercer puesto.

Aranduroga no dejó dudas ante Sixty y lo superó con autoridad por 26-5. El primer tiempo lo cerraron los correntinos con una ventaja clave: 19-0. Ignacio Romero Artaza fue el artífice de tres tries. Dos conversiones llegaron de la mano del apertura Enzo González. En el complemento, otra vez Romero Artaza sorprendía en los primeros minutos con su cuarta conquista y el resultado se selló con la única anotación visitante, por intermedio del centro Julio Pineda.

La otra semifinal que tuvo como ganador a Curne ante Taraguy por 20-16 se definió en los últimos minutos del juego. Los chaqueños se adelantaron en los primeros minutos con un try de Rafart y un penal de Sánchez Castelán. Ese parcial de 8-0 fue el cartel de los primeros 25 minutos, hasta que llegó la reacción de los «cuervos», que pudieron revertir el marcador (8-10) con un try penal y un penal de Bruno Broll. Antes del descanso, el apertura chaqueño Sánchez Castelán sumaba tres puntos más para cerrar el PT con el score ajustado y favorable: 11-10.

En el complemento llegaron los roces y así fue que Curne sumó un penal más en los primeros instantes (14-10), pero la respuesta de los correntinos fue de la misma manera con otros dos penales del medio scrum Broll (14-16). Los «canarios» tuvieron posesión en los minutos finales, donde anotaron dos penales más (en los pies de Sánchez Castelán) y no dejó reaccionar a Taraguy.

