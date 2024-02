Aráoz: «Somos defensores de la educación pública y gratuita»

El ingeniero Julio Aráoz, ministro de Cultura y Educación, dialogó con C5N, El Destape y con el programa a La Mañana de Víctor Hugo Morales, por AM750, sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros conceptos no enviados desde Nación.

Aráoz recordó que días atrás, referentes de las diversas áreas educativas del país participaron de la Asamblea del Consejo Federal de Educación (C.F.E.), espacio donde suscribieron un documento manifestando su profunda inquietud en cuanto al envío de diversos fondos.

“La nota expresa claramente la preocupación e incertidumbre en las provincias argentinas, teniendo en cuenta que no tenemos la remisión de fondos en el marco de la legislación vigente y hemos consignado dos de ellas, la N° 26065 “Ley de Financiamiento Educativo” y la N° 25053 del “Fondo Nacional de Incentivo Docente”.

Además, señaló el titular de la cartera educativa provincial que “hay otros más que tienen que ver con conectividad, material didáctico, infraestructuras, etc; y, en estas condiciones las diferentes jurisdicciones vemos peligrar no solo el inicio sino el desarrollo a lo largo del año del calendario escolar que hemos elaborado”.

Asimismo, el funcionario sostuvo que “los ajustes que se vienen realizando a nivel nacional no solo son a costa del salario docente sino del pueblo argentino” y amplió que “los incrementos en los costos de la canasta escolar, en el transporte y hogar, los efectos de la corrida inflacionaria y liberación de precios, apuntan directamente a la estabilidad y la tranquilidad de las familias argentinas, que encaran el inicio del ciclo escolar 2024 con fuertes aumentos”.

Por otra parte, destacó que en el año 2023, el gobernador Gildo Insfrán, inauguró 47 unidades educativas y que “para una provincia joven como Formosa, la educación es uno de los ejes fundamentales de nuestras políticas públicas, de Gobierno, porque somos defensores de la educación pública y gratuita. Formosa votó una plataforma donde se expresaba una inversión creciente”.

En tanto, Aráoz comentó que “en estos momentos, el Gobierno de Formosa está realizando la distribución de más de 200 mil kits escolares en todo el territorio, los cuales contienen guardapolvos, zapatillas, etc; destinados a estudiantes, como así también, kits para docentes. Siendo ésta una política social de años, en pos de la enseñanza pública y gratuita”.

“Este país no saldrá adelante sin un sistema educativo sólido”, finalizó.