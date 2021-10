Araya y el debut de Policial en A1: «Se nota que el equipo tiene muchas ganas»

Compartir

Policial Voley de Formosa será el equipo debutante en la máxima categoría en esta temporada que se viene después de varios años sumando experiencia en la Liga A2. Alejandro Araya, uno de los que vestirá nuevamente la camiseta del equipo formoseño, contó cómo se están preparando para este gran desafío.

Martín López regresa al equipo de Formosa después de un año ausente y Policial jugará con el mismo plantel que se consagró campeón de la LNVM (la base local más Araya, Nocenti, Cascú, Ocampo y Rodríguez) y se sumó Marcos Richards, ex Once Unidos y River.

“Llevamos dos semanas de intensa pretemporada con mucho trabajo de pesas y aeróbico en Formosa y creo que vamos por el buen camino, se nota que el equipo tiene muchas ganas”, contó el armador mendocino.

A la hora de habla metas para esta primera incursión en la A1, Araya dijo: “Todavía no nos pusimos un objetivo, vamos día a día y ahora nos enfocamos en hacer una buena pretemporada y llegar bien a la Liga. La idea es ir partido a partido y después ir viendo qué objetivos nos ponemos” y agregó: “A mí me gustaría estar entre los cuatro o cinco mejores”.

Con respecto al plantel y a la vuelta de Martín López, el armador destacó: “Su vuelta es un plus porque es un plantel y un cuerpo técnico que nos conocemos, los jugadores sabemos las ideas de Martín y cómo entrena y eso puede ayudar en un grupo que ha trabajado mucho tiempo junto”.

Después de dos años en Policial y un paso previo por UVT, Araya volverá a jugar una Liga A1. “Mis expectativas son las mismas de siempre, me propongo dar lo mejor de mí y tratar de hacer lo mejor posible en el lugar que me toque estar. Se puede hacer una gran Liga y por eso estoy contento”, finalizó.

