ARCA: el Gobierno gastó más de$ 100 mil millones en indemnizaciones

Luego de que el Gobierno no pudiera avanzar con el despido de los 3.155 agentes «kirchneristas», para cumplir con el objetivo de reducir la planta se lanzó un «Sistema de Retiro Anticipado» en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pero implicó un gasto millonario para el Estado.

Tras estar en vigencia por poco más de un mes y sin que todas las vacantes estuvieran cubiertas (1.500 en total), el 11 de febrero pasado, el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, decidió la culminación del Sistema, aunque no sería lo que lo pondría en pie de guerra con los gremios.

Por medio de un pedido de «Acceso a la Información Pública», el Diario porteño “El Cronista” accedió a la cifra de agentes del organismo que tomaron el retiro anticipado a principios de abril, el monto total que costaron las indemnizaciones y la cifra promedio.

«La cantidad de agentes que se adhirieron al «Sistema de Retiro Anticipado» fue de 795. El monto que se abonará a los agentes adheridos en concepto de indemnizaciones especial contemplada en los convenios colectivos de la actividad es de $ 105.453.703.331 (más de $ 105.000 millones) siendo el promedio por agente de $ 132.646.168 ($ 132 millones)», informaron.

El pago, como estableció la Disposición 3/2025, se abonará en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La primera de ellas, según destacaron en el pedido, se realizó a principios de este mes junto con el retiro de los agentes que dejaron la planta en 19.256 empleados.

Aunque en el fisco nacional se esmeran por remarcar que no se trató de un gasto. «Destaca el área consultada que el ahorro estimado por la adhesión de los agentes al «Sistema de Retiro Anticipado», se estima en $ 196.101.461.982, siendo el promedio por agente de $ 246.668.505″, agregaron como información a la solicitud.

Cifras a las que llegaron a partir de proyectar las remuneraciones faltantes de cada agente inscripto hasta su fecha de egreso por jubilación -a valor nominal de enero de 2025- y un estimado de gastos de funcionamiento por agente en ese periodo que presupuesta anualmente el organismo. Aunque el cálculo no se adjuntó a la respuesta.

«La indemnización pagada en el «Sistema de Retiro Anticipado» no otorga ningún beneficio adicional a los existentes en los Convenios Colectivos de Trabajo para los casos de egresos, sino que representa un anticipo de pago de los beneficios estipulado en dichos convenios», marcaron.

La guerra con los gremios

Desde la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la consecuente reestructuración del organismo -con el recorte en la Cuenta de Jerarquización, cierre de receptorías-, Pazo se encuentra en guerra con los gremios.

Luego del fracaso de las paritarias, ante el pedido de que retiren la medida cautelar en la Justicia y la negativa por parte de los gremios a hacerlo, Pazo decidió otorgar un aumento del 6,46% en abril -sobre la remuneración de febrero – y acoplarse desde mayo la pauta salarial del Sistema Nacional de Empleo Público.

Y si bien, la modificación del coeficiente (del 0,78% al 0,82%) para el Régimen de Jerarquización para el personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), llevó al Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) a desistir de las medidas de fuerza, la historia tuvo un capítulo más.

En la previa del día del trabajador, por medio de un comunicado, el director ejecutivo informó a los agentes de un nuevo botón en el Sistema de Administración de Recursos Humanos de AFIP (SARHA) para desafiliarse al sindicato.

«Esta herramienta tiene como objetivo agilizar y simplificar el proceso, brindándote una opción más rápida, directa, sin trámites ni demoras innecesarias, con notificación simultánea al sindicato. Además, el sistema te informará -en caso de afiliación- qué porcentaje de tu salario derivará al sindicato y -en caso de desafiliación- qué porcentaje recuperarás en tu próximo recibo mensual», comunicaron.

Lo que rápidamente generó de nuevo el alineamiento de SUPARA y la Asociación de Empleados Fiscal e Ingresos Públicos (AEFIP), que conduce Pablo Flores. «Esta medida tiene una desafortunada similitud a épocas nefastas y oscuras de la Argentina, cuando el proceso militar de reorganización nacional atacó a las estructuras sindicales, propiciando la desafiliación de sus trabajadores y despojándolos de todos sus derechos y libertades», destacaron en un comunicado en conjunto.

Y agregaron: «Ante cada intento de debilitar nuestra organización, responderemos con más unidad, más conciencia y más compromisos». Antes de que esto sucedería, para esta semana, la AEFIP convocó a plenario de secretarios generales los días 6 y 7 de mayo para definir la continuación del plan de lucha.